«Ростех» создает систему постановки диагнозов на основе Big Data

Платформа создается по заказу Минздрава и станет частью единой государственной информсистемы здравоохранения (ЕГИСЗ), отметил специалист, знакомый с ее разработчиками: «Она нужна, чтобы лечащие врачи могли точнее ставить диагнозы и назначать лечение. Это позволит, в частности, улучшить качество диагностики в тех городах, где квалификация врачей ниже, чем в Москве и крупных региональных центрах».