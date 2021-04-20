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«Ростех» создает систему постановки диагнозов на основе Big Data

Платформа станет частью единой госинформсистемы здравоохранения
Валерий Кодачигов
В мировой практике уже накоплен достаточно обширный опыт применения искусственного интеллекта в здравоохранении /Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в «Ростех», создает систему поддержки принятия врачебных решений, использующую принципы машинного обучения и искусственный интеллект (ИИ), следует из документации, опубликованной НЦИ на сайте госзакупок. Для этого проекта центр закупает специализированное программное обеспечение для анализа больших данных – стартовая цена конкурса 220 млн руб. Софт должен быть включен в единый реестр отечественного ПО, подчеркнуто в конкурсной документации (т. е. речь идет о покупке российского софта).

Платформа создается по заказу Минздрава и станет частью единой государственной информсистемы здравоохранения (ЕГИСЗ), отметил специалист, знакомый с ее разработчиками: «Она нужна, чтобы лечащие врачи могли точнее ставить диагнозы и назначать лечение. Это позволит, в частности, улучшить качество диагностики в тех городах, где квалификация врачей ниже, чем в Москве и крупных региональных центрах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных