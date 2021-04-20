«Ростех» создает систему постановки диагнозов на основе Big Data

«Ростех» создает систему постановки диагнозов на основе Big DataПлатформа станет частью единой госинформсистемы здравоохранения
Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в «Ростех», создает систему поддержки принятия врачебных решений, использующую принципы машинного обучения и искусственный интеллект (ИИ), следует из документации, опубликованной НЦИ на сайте госзакупок. Для этого проекта центр закупает специализированное программное обеспечение для анализа больших данных – стартовая цена конкурса 220 млн руб. Софт должен быть включен в единый реестр отечественного ПО, подчеркнуто в конкурсной документации (т. е. речь идет о покупке российского софта).
Платформа создается по заказу Минздрава и станет частью единой государственной информсистемы здравоохранения (ЕГИСЗ), отметил специалист, знакомый с ее разработчиками: «Она нужна, чтобы лечащие врачи могли точнее ставить диагнозы и назначать лечение. Это позволит, в частности, улучшить качество диагностики в тех городах, где квалификация врачей ниже, чем в Москве и крупных региональных центрах».