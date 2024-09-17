Tinder окончательно потерял российский рынок

По словам аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова, Tinder в России работает только с иностранными телефонными номерами и включенным VPN. К тому же более или менее он работает только на Android, потому что Tinder удален из официальных магазинов приложений и на iPhone не обновляется, уточняет он. «Поэтому в оставшиеся 95 000 пользователей входят относительно немногочисленные иностранцы, приезжающие в Россию, и те, кто очень хочет с ними познакомиться. Для массового пользователя приложение практически бесполезно», – отмечает Вильянов.