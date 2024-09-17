Tinder окончательно потерял российский рынок

Tinder окончательно потерял российский рынокВ лидерах онлайн-дейтинга держатся «Друг вокруг», «Мамба» и, видимо, «VK знакомства»
Отечественная аудитория онлайн-сервиса знакомств Tinder с момента его ухода из России в конце июня 2023 г. рухнула больше чем на 90% – с 1,1 млн ежемесячных пользователей в первом полугодии 2023 г. до 95 000 в январе – июне этого года, следует из статистики Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»).
По словам аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова, Tinder в России работает только с иностранными телефонными номерами и включенным VPN. К тому же более или менее он работает только на Android, потому что Tinder удален из официальных магазинов приложений и на iPhone не обновляется, уточняет он. «Поэтому в оставшиеся 95 000 пользователей входят относительно немногочисленные иностранцы, приезжающие в Россию, и те, кто очень хочет с ними познакомиться. Для массового пользователя приложение практически бесполезно», – отмечает Вильянов.