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Tinder окончательно потерял российский рынок

В лидерах онлайн-дейтинга держатся «Друг вокруг», «Мамба» и, видимо, «VK знакомства»
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости

Отечественная аудитория онлайн-сервиса знакомств Tinder с момента его ухода из России в конце июня 2023 г. рухнула больше чем на 90% – с 1,1 млн ежемесячных пользователей в первом полугодии 2023 г. до 95 000 в январе – июне этого года, следует из статистики Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»).

По словам аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова, Tinder в России работает только с иностранными телефонными номерами и включенным VPN. К тому же более или менее он работает только на Android, потому что Tinder удален из официальных магазинов приложений и на iPhone не обновляется, уточняет он. «Поэтому в оставшиеся 95 000 пользователей входят относительно немногочисленные иностранцы, приезжающие в Россию, и те, кто очень хочет с ними познакомиться. Для массового пользователя приложение практически бесполезно», – отмечает Вильянов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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