Российский производитель спутников пожаловался на рекордно маленький заказ

Российский производитель спутников пожаловался на рекордно маленький заказДелать геостационарные аппараты – долго и дорого, объясняют эксперты
Разработчик и производитель космических аппаратов АО «Решетнев» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») получил заказ на создание пяти геостационарных спутников (ГСО) в 2024 г. Об этом сообщил заместитель гендиректора по развитию и инновациям АО «Решетнев» Юрий Вилков на XVII Федеральной конференции ComNews Satellite Russia 14 марта. По его словам, это очень мало: в последний раз сопоставимые заказы разработчик получал в начале 2000-х гг.
Вилков подчеркнул, что «с геостационарной орбиты никто никогда не уйдет, потому что свои заказчики и свои потребители всегда будут, в том числе из числа государственных структур». При этом запуск низкоорбитальных систем становится «объективной реальностью» и это будет оказывать влияние на развитие геостационарных спутников и в целом рынка космической связи, заметил в своем выступлении Вилков.