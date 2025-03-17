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Российский производитель спутников пожаловался на рекордно маленький заказ

Делать геостационарные аппараты – долго и дорого, объясняют эксперты
Анна Устинова
РИА Новости
РИА Новости

Разработчик и производитель космических аппаратов АО «Решетнев» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») получил заказ на создание пяти геостационарных спутников (ГСО) в 2024 г. Об этом сообщил заместитель гендиректора по развитию и инновациям АО «Решетнев» Юрий Вилков на XVII Федеральной конференции ComNews Satellite Russia 14 марта. По его словам, это очень мало: в последний раз сопоставимые заказы разработчик получал в начале 2000-х гг.

Вилков подчеркнул, что «с геостационарной орбиты никто никогда не уйдет, потому что свои заказчики и свои потребители всегда будут, в том числе из числа государственных структур». При этом запуск низкоорбитальных систем становится «объективной реальностью» и это будет оказывать влияние на развитие геостационарных спутников и в целом рынка космической связи, заметил в своем выступлении Вилков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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