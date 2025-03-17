Российский производитель спутников пожаловался на рекордно маленький заказ

Вилков подчеркнул, что «с геостационарной орбиты никто никогда не уйдет, потому что свои заказчики и свои потребители всегда будут, в том числе из числа государственных структур». При этом запуск низкоорбитальных систем становится «объективной реальностью» и это будет оказывать влияние на развитие геостационарных спутников и в целом рынка космической связи, заметил в своем выступлении Вилков.