IT-интегратор IBS выйдет на рынок консалтинга

IBS – один из старейших российских интеграторов. Компания была основана в 1992 г. бизнесменами Анатолием Карачинским (149-е место в рейтинге миллиардеров Forbes 2021 г.) и Сергеем Мацоцким. До 2020 г. Карачинскому принадлежало 75% головной компании IBS «ИБС холдинг», Мацоцкому – 25%. Весной 2020 г. Мацоцкий вышел из компании, в результате сделки ему отошли компании БФТ и Arenadata, писали «Ведомости». Карачинский вышел из состава совета директоров компании в 2022 г. после попадания под персональные санкции США.