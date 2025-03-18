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IT-интегратор IBS выйдет на рынок консалтинга

После ухода иностранных компаний рынок нуждается в отраслевой аналитике, объясняют эксперты
Ника Сизова
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Екатерина Ширинкина для Ведомостей

Компания IBS запустит консалтинговое направление, которое займется исследованиями и подготовкой отраслевой и технологической аналитики для вендоров и интеграторов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Консалтинговое направление будет создано на базе компании «ИБС экспертиза». Объем инвестиций, вложенных в аналитический центр, группа компаний IBS не раскрывает.

IBS – один из старейших российских интеграторов. Компания была основана в 1992 г. бизнесменами Анатолием Карачинским (149-е место в рейтинге миллиардеров Forbes 2021 г.) и Сергеем Мацоцким. До 2020 г. Карачинскому принадлежало 75% головной компании IBS «ИБС холдинг», Мацоцкому – 25%. Весной 2020 г. Мацоцкий вышел из компании, в результате сделки ему отошли компании БФТ и Arenadata, писали «Ведомости». Карачинский вышел из состава совета директоров компании в 2022 г. после попадания под персональные санкции США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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