Операторы связи начали добровольно заменять китайское «железо» на отечественное

Операторы связи начали добровольно заменять китайское «железо» на отечественноеНо даже в отечественном оборудовании остается до 80% китайских компонентов
Российские телекоммуникационные компании с 2025 г. меняют китайское DWDM-оборудование (используется для приема и передачи интернет-трафика по высокоскоростным оптическим сетям) на российское. Об этом впервые рассказал руководитель департамента развития телекомбизнеса «Транстелекома» Илья Гуденко на XVI международной конференции TransNet группы компаний ComNews. Рост спроса на российскую продукцию подтвердили «Ведомостям» операторы «Ростелеком» и «Мегафон», а также отечественные производители телекомоборудования T8, «Супертел» и VPG Laserone.
«Транстелеком» руководствуется не только политикой импортозамещения, но и эффективностью работы оборудования, указал Гуденко. «2025 год стал для нас уникальным, мы начали свопить (от англ. swap – массовая замена оборудования одного вендора на решение другого. – «Ведомости») существующие транзитные емкости с китайского оборудования на российское. Все потому, что инженерно оно более эффективно с частотной точки зрения, чем китайское оборудование, которое мы ставили 5–7 лет назад», – заявил он. Конкретных вендоров он не раскрыл.