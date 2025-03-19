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Операторы связи начали добровольно заменять китайское «железо» на отечественное

Но даже в отечественном оборудовании остается до 80% китайских компонентов
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российские телекоммуникационные компании с 2025 г. меняют китайское DWDM-оборудование (используется для приема и передачи интернет-трафика по высокоскоростным оптическим сетям) на российское. Об этом впервые рассказал руководитель департамента развития телекомбизнеса «Транстелекома» Илья Гуденко на XVI международной конференции TransNet группы компаний ComNews. Рост спроса на российскую продукцию подтвердили «Ведомостям» операторы «Ростелеком» и «Мегафон», а также отечественные производители телекомоборудования T8, «Супертел» и VPG Laserone.

«Транстелеком» руководствуется не только политикой импортозамещения, но и эффективностью работы оборудования, указал Гуденко. «2025 год стал для нас уникальным, мы начали свопить (от англ. swap – массовая замена оборудования одного вендора на решение другого. – «Ведомости») существующие транзитные емкости с китайского оборудования на российское. Все потому, что инженерно оно более эффективно с частотной точки зрения, чем китайское оборудование, которое мы ставили 5–7 лет назад», – заявил он. Конкретных вендоров он не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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