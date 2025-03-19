Операторы связи начали добровольно заменять китайское «железо» на отечественное

«Транстелеком» руководствуется не только политикой импортозамещения, но и эффективностью работы оборудования, указал Гуденко. «2025 год стал для нас уникальным, мы начали свопить (от англ. swap – массовая замена оборудования одного вендора на решение другого. – «Ведомости») существующие транзитные емкости с китайского оборудования на российское. Все потому, что инженерно оно более эффективно с частотной точки зрения, чем китайское оборудование, которое мы ставили 5–7 лет назад», – заявил он. Конкретных вендоров он не раскрыл.