Пользователи Telegram сообщили о сбое web-версии

Пользователи интернет-мессенджера Telegram со всего мира сообщают о проблемах с работой программы через web-интерфейс. Примерно с 12.50 мск недоступен также сайт telegram.org, выдающий ошибку DNS. Мобильные версии Telegram при этом продолжают работать.

Компания подтвердила сбой web-версии мессенджера, сославшись на проблемы с DNS, и пообещала скоро возобновить сервис. «Сам мессенджер и приложения в порядке», - говорится в комментарии.

На минувшей неделе Google предупредил основателя социальной сети «В контакте» и Telegram Павла Дурова, что его аккаунт gmail пытались взломать «правительственные хакеры».