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Илон Маск опубликовал новое видео запуска ракеты Falcon Heavy

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster. В подписи к видео Маск объяснил, зачем он запустил на орбиту автомобиль с манекеном за рулем.

«Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы просыпаетесь радостными по утрам и становитесь частью человечества. Вот почему мы сделали это. Мы сделали это для вас», – написал Маск в Twitter.

На видеозаписи показана подготовка к запуску, реакция зрителей, новые кадры летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster. Ролик создан другом Маска режиссером Джонатаном Ноланом, пишет The Verge.

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся в начале февраля. Он прошел успешно, боковые блоки ракеты после старта вернулись на Землю, центральный блок разбился при посадке. Ракета вывела на гиперболическую орбиту Земли спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем.