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«Коммерсантъ» узнал о продаже медиахолдингом РБК интернет-издания CNews

Медиахолдинг РБК бизнесмена Григория Березкина продал интернет-издание о технологиях CNews. Покупателями выступили главный редактор CNews Максим Казак и гендиректор издания Эдуард Эркола, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на медиарынке. Сумма сделки не раскрывается, однако, по информации газеты РБК несколько лет искал покупателя на этот актив и рассчитывал выручить за него 100 млн руб.

Казак и Эркола получили равные доли в издании. Сотрудники CNews уже уволились из принадлежащей РБК компании «Синьюс.ру» и оформились на работу в новое ООО «Синьюс», утверждает один из источников. Покупатели 20 августа в равных долях зарегистрировали ООО «Синьюс» и ООО «Пакх», следует из базы «СПАРК-Интерфакс».

Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев заявил «Коммерсанту», что холдинг рассматривает разные инвестиционные возможности, и от других комментариев отказался. Источник в РБК сообщил, что сделка находится в процессе и еще не закрыта.

CNews был запущен в 2000 г. на базе ленты новостей «Hi-Tech News» агентства «Росбизнесконсалтинг». По данным «СПАРК-Интерфакс», убыток ООО «Синьюс.ру» в 2017 г. составил 27 млн руб., выручка — 75,5 млн руб. По данным SimilarWeb, ежемесячно CNews посещают 3,8 млн пользователей в месяц, в том числе 56% заходов дают поисковые системы.