На Change.org запустили петицию с требованием переснять последний сезон «Игры престолов»
На Change.org опубликовали петицию с требованием переснять финальный – восьмой – сезон сериала «Игра престолов». В описании к ней говорится, что создатели телешоу Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс «доказали, что они прискорбно некомпетентны, когда у них нет исходного материала (то есть книги), на который можно было бы опереться».
«Этот сериал заслуживает финального сезона, который имеет смысл. Сделайте это, HBO!» – призвал автор петиции. Им является, согласно данным на сайте, пользователь с ником Dylad D. из американского города Форт-Уэрт (штат Техас).
На момент написания материала петицию подписали почти 292 000 человек.
Премьера первой серии восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 15 апреля. Сезон состоит из шести серий, последняя выйдет 19 мая. После выхода четвертой серии посвященный кино сайт Rotten Tomatoes объявил, что если даже оставшиеся два эпизода получат высшую оценку, то все равно этот сезон будет худшим по рейтингам в истории этого телешоу.
Телешоу «Игра престолов» основано на цикле фэнтезийных романов фантаста Джорджа Мартина, однако книги, связанные с шестым и последующим сезонами, еще не вышли в свет. Сериал производит американский телеканал HBO.
Вспомнить всё: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»
Эту серию до сих пор называют главным WTF-эпизодом двадцатилетия. Нед Старк, который казался главным героем и которого играет главная на тот момент звезда сериала Шон Бин, лишается головы. Зрители в шоке
Первый в «Игре престолов» эпизод, в котором показаны батальные возможности сериала. Размах не уступает большому кино
Шок номер два – «Красная свадьба», на которой зверски вырезают героев, к которым зрители успели привязаться и стали считать главными. Дом Старков, кажется, уничтожен. А вот и нет
«Игра престолов» берет новую вершину жестокости. Поединок красавца, плейбоя и искусного бойца Оберина Мартелла с гигантом Григором Клиганом заканчивается тем, что Гора раздавливает голову Змея, как арбуз
Первое большое столкновение людей с армией мертвецов, которая увеличивается по ходу сражения, потому что Король ночи воскрешает только что убитых противников
Эффектных битв тут даже две: эпизод начинается со сражения за Миэрин, в котором драконы Дейенерис жгут флот работорговцев, но это только разогрев. Битва бастардов – армий Джона Сноу и Рамси Болтона – выдающаяся батальная сцена, достойная места в истории кино. Но и это еще не все: улыбка Сансы Старк, когда собаки жрут живьем Рамси, тоже дорогого стоит
Еще одна батальная сцена с драконами Дейенерис, которые на этот раз сжигают войско Ланнистеров. Но ничего круче «Битвы бастардов», похоже, снять уже невозможно