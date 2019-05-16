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На Change.org запустили петицию с требованием переснять последний сезон «Игры престолов»

На Change.org опубликовали петицию с требованием переснять финальный – восьмой – сезон сериала «Игра престолов». В описании к ней говорится, что создатели телешоу Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс «доказали, что они прискорбно некомпетентны, когда у них нет исходного материала (то есть книги), на который можно было бы опереться».

«Этот сериал заслуживает финального сезона, который имеет смысл. Сделайте это, HBO!» – призвал автор петиции. Им является, согласно данным на сайте, пользователь с ником Dylad D. из американского города Форт-Уэрт (штат Техас).

На момент написания материала петицию подписали почти 292 000 человек.

Премьера первой серии восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 15 апреля. Сезон состоит из шести серий, последняя выйдет 19 мая. После выхода четвертой серии посвященный кино сайт Rotten Tomatoes объявил, что если даже оставшиеся два эпизода получат высшую оценку, то все равно этот сезон будет худшим по рейтингам в истории этого телешоу.

Телешоу «Игра престолов» основано на цикле фэнтезийных романов фантаста Джорджа Мартина, однако книги, связанные с шестым и последующим сезонами, еще не вышли в свет. Сериал производит американский телеканал HBO.

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