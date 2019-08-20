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FT: Apple потратила $6 млрд на производство своих шоу и фильмов

Apple потратила более $6 млрд на производство оригинальных шоу и фильмов в преддверии запуска своего стримингового сервиса, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как напоминает FT, компания в 2017 г. наняла двух человек из Sony Pictures Television — Джейми Эрлихта и Зака ван Амбурга, которые возглавили отдел видеооконтента. На первый год, рассказали собеседники газеты, им выделили $1 млрд, но бюджет расширился и в настоящее время в общей сложности достиг значения в $6 млрд.

В частности, пишет FT, Apple потратила сотни миллионов долларов на так называемое «Утреннее шоу», в котором участвуют Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. По словам источников издания, эпизод этого шоу стоит дороже, чем эпизод Game of Thrones, цена которого — в последнем сезоне — достигала отметки в $15 млн.

О планах запустить свой стриминговый сервис Apple объявила во время презентации в марте этого года. Помимо «Утреннего шоу» компания тогда анонсировала, в частности, новые эпизоды сериала «Удивительные истории» Стивена Спилберга, детское шоу от создателей «Улицы Сезам», музыкальный сериал, продюсер которого — Джей Джей Абрамс, а также шоу от Опры Уинфри.