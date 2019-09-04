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Генпрокуроры США готовят антимонопольное расследование против Google

Более 30 генеральных прокуроров США готовят антимонопольное расследование в отношении Google (принадлежит Alphabet Inc), сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Расследование касается возможного нарушения компанией антимонопольного законодательства. О начале расследования планируется объявить 9 сентября.

Financial Times со ссылкой на источник сообщает, что Google тайно передает данные пользователей рекламодателям через сервис DoubleClick, на основе которого работает система контекстной рекламы компании. По итогам расследования выяснится, действительно ли Google передает рекламным компаниям данные о расе и политических взглядах своих пользователей. В пресс-службе Google рассказали, что компания не использует личные данные пользователей без их согласия.

В августе глава антимонопольного подразделения минюста США Макан Дельрахим сообщал, что ведомство сотрудничает с группой из более чем 10 генеральных прокуроров штатов, которые проводят масштабное расследование в отношении ведущих технологических компаний.

В июне Reuters сообщал о планах властей США провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook. Однако будет ли официальное расследование, пока неизвестно. В 2017 г. Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением среди поисковиков при запуске сервиса для сравнения цен на товары, в 2018 г. компанию оштрафовали еще на 4,34 млрд евро за использование операционной системы Android для укрепления позиций своей поисковой системы, а в 2019 г. – на 1,49 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы.