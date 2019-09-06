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Apple запустила веб-версию Apple Music

Apple запустила веб-версию сервиса для прослушивания музыки Аpple Music. Сейчас сайт работает в тестовом режиме. Первым на это внимание обратил Bloomberg. По его данным, веб-версия Аpple Music работает с 5 сентября. Приложение сервиса для компьютеров Mac может появиться до конца года.

О запуске музыкального сервиса Apple объявила в июне 2015 г. Он позволяет слушать музыку из своей библиотеки iTunes или из всего каталога Apple объемом около 50 млн музыкальных треков. В России Apple Music работает с июля 2015 г. Месячная подписка стоит 169 руб. Семейная (до пяти человек) – 269 руб.

В июне этого года Apple заявила, что отказывается от iTunes. Ее заменят три отдельных сервиса – Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. В этих приложениях будет доступно все, что было в медиатеке пользователя в iTunes. Сервис был запущен в январе 2001 г. В России работают десятки стриминговых онлайн-сервисов. Самые крупные из них – Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play Music.