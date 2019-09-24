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Суд разрешил Google не удалять ссылки на не зарегистрированные в ЕС ресурсы

Американская компания Alphabet Inc (собственник Google) выиграла в Европейском суде иск французской Комиссии по делам информационных технологий и правам человека (CNIL) по делу о «праве на забвение», сообщает агентство Bloomberg.

CNIL настаивала, что компания должна удалять ссылки на ресурсы, не зарегистрированные в Европейском союзе (ЕС). Это сайты и публикации, на которые ранее жаловались граждане стран ЕС. В заявлениях они просили убрать ссылки на устаревшую или нерелевантную информацию, которая могла бы навредить репутации. Суд заявил, что по законодательству ЕС нет никаких обязательств удалять ссылки из поисковой системы. В постановлении судьи сказали, что компания должна выбирать между соображениями о частной жизни и правом пользователя знать информацию в каждом конкретном случае.

В октябре Высокий суд Лондона заблокировал массовый судебный иск против Google. Истцы заявляли, что американская корпорация незаконно просматривала данные об интернет-браузерах пользователей iPhone, минуя настройки конфиденциальности во встроенном в них браузере Safari.