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Пользователи «В контакте» смогут заработать на рекламе товаров AliExpress

«В контакте» и AliExpress запустили совместную партнерскую программу, которая позволит пользователям соцсети делать обзоры товаров китайского онлайн-ритейлера и получать за это комиссию с продаж. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

«В рамках масштабной синергии c AliExpress мы начинаем тестировать важный для социальной коммерции инструмент – товары в пользовательском контенте», – сообщила руководитель электронной коммерции «В контакте» Ирина Денежкина. В соцсети, по ее словам, рассчитывают, что реферальная программа «вдохновит авторов создавать качественный контент про шопинг».

Пока тестирование доступно не для всех пользователей, но любой из них может подать заявку на участие в нем.

Для получения комиссии нужно использовать ссылки из приложения AliExpress в социальной сети. По данным The Bell, вознаграждение пользователям может составить до 90% от цены покупки. Одновременно с запуском программы во «В контакте» появилась возможность прикреплять товары прямо к фотографиям, историям и статьям, что позволит делать покупки в один клик.