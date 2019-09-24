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Пользователи «В контакте» смогут заработать на рекламе товаров AliExpress

Ведомости
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«В контакте» и AliExpress запустили совместную партнерскую программу, которая позволит пользователям соцсети делать обзоры товаров китайского онлайн-ритейлера и получать за это комиссию с продаж. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

«В рамках масштабной синергии c AliExpress мы начинаем тестировать важный для социальной коммерции инструмент – товары в пользовательском контенте», – сообщила руководитель электронной коммерции «В контакте» Ирина Денежкина. В соцсети, по ее словам, рассчитывают, что реферальная программа «вдохновит авторов создавать качественный контент про шопинг».

Пока тестирование доступно не для всех пользователей, но любой из них может подать заявку на участие в нем.

Для получения комиссии нужно использовать ссылки из приложения AliExpress в социальной сети. По данным The Bell, вознаграждение пользователям может составить до 90% от цены покупки. Одновременно с запуском программы во «В контакте» появилась возможность прикреплять товары прямо к фотографиям, историям и статьям, что позволит делать покупки в один клик.

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Политика
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Песков: в США протестующего застрелили бы за бросок стаканчиком в полицию

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами ВШЭ прокомментировал уголовные дела о насилии против полицейских в отношении участников летних протестов в Москве, сообщает РБК. Он подчеркнул, что в сотрудников полиции или Росгвардии нельзя ничего бросать, это закон.

«Там был какой-то парень, который бросил стаканчик (в сотрудника полиции), но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду», — сказал представитель Кремля.

Позже в ходе общения с журналистами Песков сказал, что не хочет вдаваться в детали разговора, поскольку он носил непубличный характер. При этом он отметил, что американские полицейские стреляли в людей, когда речь шла даже не о брошенном предмете, а о неловком движении рук.

На вопрос, переоценил ли Кремль суть событий, происходивших во время выборов в Москве — были ли митинги массовыми беспорядками или нет, Песков сказал: «Были несанкционированные акции в нарушение действующего закона. Никакой переоценки здесь состояться не может, здесь нечего переоценивать, это факт, который можно только констатировать».

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Бизнес
Новости

Гендиректор «Дикси» Сергей Беляков решил уйти из компании

Ведомости
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Гендиректор ритейлера «Дикси» Сергей Беляков решил покинуть занимаемый пост. Временно исполнять обязанности гендиректора ритейлера будет глава дивизиона «Виктория» Олег Жуников, заявил «Ведомостям» представитель компании. Сам Беляков передал через представителя, что заинтересован в новых возможностях для решения сложных управленческих задач.

Беляков был назначен на пост гендиректора «Дикси» в конце 2015 г. Тогда же президентом ритейлера стал Педро да Сильва, сменивший на этом посту Илью Якубсона. Позже Беляков был назначен вице-президентом компании по экономике и финансам. С начала 2017 г., после ухода да Сильвы, Беляков стал единолично руководить «Дикси». В январе его полномочия на посту гендиректора были продлены еще на три года.

Ранее в сентябре владельцы ритейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красного и белого» закрыли сделку по слиянию сетей. Теперь они принадлежат «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед», зарегистрированной в мае 2019 г. на Кипре. Совладельцам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51% новой компании, еще 45% — основателю «Красного и белого» Сергею Студенникову и 4% – у его жены Елены Соболевой. На конец 2018 г. под брендом «Дикси» работали 2 707 магазинов, в том числе 2 537 магазинов «у дома».

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Технологии
Новости

Роскомнадзор увидел в Apple TV+ угрозу российским видеосервисам

Ведомости
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Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, сообщил ТАСС руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на форуме «Спектр 2019» в Сочи. По его словам, ведомство попросило ускорить принятие подзаконных актов, регламентирующих деятельность онлайн-кинотеатров.

По словам Жарова, с 1 ноября в 100 странах, включая Россию, начнет работу стриминговый сервис Apple TV+. Средняя стоимость услуги составит в 2-2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать, cказал Жаров. По его словам, сотрудникам Роскомнадзора, Минкомсвязи и правительства нужно ускорить работу над нормативной базой закона. 1 ноября близко, документы нужно постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее, сказал он.

В апреле 2017 г. Госдума приняла закон о доле иностранного участия таких сервисов на территории РФ, которая должна оставлять не более 20%. Это касается онлайн-кинотеатров, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от общего количества пользователей ресурса.

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Политика
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Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы российским дипломатам

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой и тревожной ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации, которые планировали лететь на заседание Генассамблеи ООН. Ситуация требует жесткой реакции как со стороны ООН, так и со стороны Москвы, подчеркнул он.

«Вашингтон нарушает свои международные обязательства – это прямое нарушение международных обязательств Вашингтоном, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на ГА ООН», – отметил Песков. Он добавил, что все, что могут сделать США, это ограничить пребывание россиян одним городом Нью-Йорком, где и находится штаб-квартира международной организации. «Каких-то иных рестрикций вводить США не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею», – заключил пресс-секретарь российского президента.

Ранее руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что посольство США в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Визу не получил сам Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники российского МИДа. Формального отказа в визах не было, но делегатам не вернули в срок паспорта, поданные в посольство США.

США объяснили произошедшее несвоевременной подачей документов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Но, по ее словам, это не так, и документы были поданы в сроки, указанные американскими дипломатами. Захарова отметила, что инцидент станет центральной темой встречи Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Нью-Йорке.

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Политика
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Верховный суд Британии признал незаконной приостановку работы парламента

Ведомости
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Верховный суд Великобритании постановил, что премьер-министр Борис Джонсон поступил незаконно, приостановив работу парламента с 9 сентября по 14 октября. Премьер злоупотребил властью, посоветовав королеве Елизавете II отложить начало новой сессии, посчитал суд. Решение вынесено единогласно.

Джонсон 28 августа попросил королеву выступить с речью на открытии сессии только 14 октября, за две с небольшим недели до срока выхода Великобритании из Евросоюза (наступает 31 октября). Работа сессии по правилам начинается с выступления королевы, которая зачитывает речь, подготовленную правительством. Джонсон тогда пообещал представить «новый смелый и амбициозный законодательный план для обновления страны после Brexit». Однако оппозиционные партии и часть членов консервативной партии заявили, что премьер таким образом хочет не дать парламенту принять участие в обсуждении плана Brexit.

Джонсон неоднократно заявлял, что обязательно выведет Великобританию из ЕС 31 октября, с договоренностью или нет. Однако он проиграл в парламенте борьбу за подготовку к Brexit: консервативная партия лишилась большинства, а парламент принял закон, требующий от правительства попросить у Брюсселя отсрочки, если договоренность не будет достигнута. Джонсон попытался объявить досрочные выборы, но не получил поддержки необходимого числа депутатов. Впоследствии он заявил, что не намерен просить об отсрочке, несмотря на принятый закон. Однако начал-таки предметные переговоры с представителями Еврокомиссии, впервые после избрания премьер-министром 23 июля. Пока, правда, никаких договоренностей стороны не достигли, не сформулированы и конкретные пути достижения компромисса.

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Технологии
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Суд разрешил Google не удалять ссылки на не зарегистрированные в ЕС ресурсы

Ведомости
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Американская компания Alphabet Inc (собственник Google) выиграла в Европейском суде иск французской Комиссии по делам информационных технологий и правам человека (CNIL) по делу о «праве на забвение», сообщает агентство Bloomberg.

CNIL настаивала, что компания должна удалять ссылки на ресурсы, не зарегистрированные в Европейском союзе (ЕС). Это сайты и публикации, на которые ранее жаловались граждане стран ЕС. В заявлениях они просили убрать ссылки на устаревшую или нерелевантную информацию, которая могла бы навредить репутации. Суд заявил, что по законодательству ЕС нет никаких обязательств удалять ссылки из поисковой системы. В постановлении судьи сказали, что компания должна выбирать между соображениями о частной жизни и правом пользователя знать информацию в каждом конкретном случае.

В октябре Высокий суд Лондона заблокировал массовый судебный иск против Google. Истцы заявляли, что американская корпорация незаконно просматривала данные об интернет-браузерах пользователей iPhone, минуя настройки конфиденциальности во встроенном в них браузере Safari.

Политика
Новости
Ирина Чевтаева

Прокуратура попросила отменить приговор фигуранту дела «Нового величия»

Ведомости
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Прокуратура подала ходатайство в Мосгорсуд с просьбой отменить приговор фигуранту «Нового величия» Павлу Ребровскому, сообщает «Медуза» со ссылкой на адвоката осужденного Ивана Сустина. Ребровского судили отдельно от других обвиняемых по делу, так как он признал вину и заключил сделку со следствием. Однако во время судебного процесса он отказался от данных ранее показаний, заявив, что они выдуманы следователем и даны под давлением. Рассмотрение жалобы прокуратуры на приговор состоится 8 октября.

В июле адвокат Марии Дубовик, другой фигурантки «Нового величия», заявил «Ведомостям», что Ребровского после отказа от показаний повторно допросят 19 июля. По мнению адвоката, на Ребровского могут попытаться оказать давление, чтобы он изменил свои показания и вернулся к первоначальной версии. Взамен ему могут предложить изменить наказание на условное.

Ребровский был приговорен к двум с половиной годам колонии по делу «Нового величия». 8 июля на заседании суда он отказался от показаний, заявив, что подписал признание после того, как ему угрожали предъявить обвинение в терроризме (ст. 205 УК). По его словам, в обмен на досудебное соглашение ему пообещали условный срок. Всего фигурантами «Нового величия» являются 10 человек, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Их обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).

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Политика
Новости

Прокуратура попросила отменить штраф за неуважение к губернатору Архангельской области

Ведомости
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Зампрокурора Архангельской области опротестовал решения Котласского городского и областного судов о штрафе в 30 000 руб. 46-летней продавщице Светланы Бакшеевой, которую признали виновной в оскорблении губернатора Игоря Орлова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Станислава Селезнева. Прокуратура попросила отменить решения судов после обращения Бакшеевой в ЕСПЧ. Известно, что женщина уже успела оплатить почти весь штраф.

Принятые по делу судебные акты являются незаконными и подлежат отмене, а производство по делу прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения, говорится в документах. Весной губернатор назвал «шелупонью» протестующих против строительства мусорного полигона в Шиесе. В его характеристике, сочтенной оскорблением, Бакшеева, в частности, употребила однокоренное «шелупони» слово.

Это не первое дело об оскорблении власти против Бакшеевой. В июле полиция города Котласа направила в суд второе дело за оскорбление власти во «В контакте». Ведомство сочло оскорбленными архангельских депутатов, которых Бакшеева назвала «кучкой идиотов».

Финансы
Новости

Теннисист Медведев подписал спонсорский контракт с первой российской компанией

Ведомости
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Группа «Тинькофф» подписала спонсорский контракт с первой ракеткой России и четвертой ракеткой мира Даниилом Медведевым, сообщили в пресс-службе компании. Медведев стал послом бренда «Тинькофф», он будет участвовать в рекламных и маркетинговых кампаниях и мероприятиях.

Это первая российская компания, с которой сотрудничает спортсмен. Он будет участвовать в продвижении линейки финансовых и лайфстайл-услуг, мобильной связи и других продуктов бренда на территории России. Реклама с участием теннисиста появится на телевидении, в интернете, в прессе и на наружных носителях, рассказали в пресс-службе. Спортсмен заявил, что уверен в успехе сотрудничества.

С 2012 по 2016 г. группа «Тинькофф» спонсировала профессиональную велокоманду «Тинькофф». Героем рекламного ролика стал гонщик команды, трехкратный чемпион мира и семикратный обладатель зеленой майки лучшего спринтера «Тур де Франс» Петер Саган. В октябре 2017 г. послом и официальным лицом «Тинькофф банка» стал телеведущий Иван Ургант.

Даниил Медведев родился в 1996 г. в Москве, сейчас живет во Франции. Он первый россиянин за последние 14 лет, который дошел до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. В 2019 г. выиграл в 54 матчах из 71. В сентябре 2019 г. победил в турнире St. Petersburg Open, прервав 15-летнюю серию без побед России.

Политика
Новости

Умер экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением

Ведомости
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Бывший мэр Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимир Фомин умер утром на 58-м году жизни, сообщает пресс-служба мэрии города. Причина смерти в сообщении не называется.

«Сегодня, 24 сентября, в 08.35 на 58-м году жизни скончался бывший глава Новокуйбышевска Владимир Фомин», – говорится в сообщении.

Утром 24 сентября он был доставлен в больницу«Комсомольская правда» и Mash уточняли, что Фомин был госпитализирован с огнестрельным ранением груди. Как рассказал источник ТАСС в Следственном комитете, мужчина пытался покончить с собой. По факту случившегося ведомство начало проверку.

Фомин подал заявление о досрочном сложении полномочий в городскую думу на прошлой неделе. 23 сентября городская дума приняла его отставку. Временно исполняющим обязанности мэра Новокуйбышевска стал Виталий Румянцев, который был заместителем Фомина по вопросам городского хозяйства.

Политика
Новости

Хинштейн: Росгвардия поддержала проект, обязывающий ее сотрудников представляться

Ведомости
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Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан, сообщил «РИА Новости» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. По его словам, законопроект положительно оценили два заместителя директора Росгвардии – Сергей Лебедев и Олег Плохой.

Парламентарии совместно с коллегами из Росгвардии дорабатывают законопроект. Внести его в Госдуму планируется не позднее конца октября, сообщил Хинштейн. Всего у Росгвардии 31 полномочие, среди которых те, которые никак не могут быть сопряжены с представлением сотрудников, например пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях, рассказал депутат.

В сентябре Росгвардия отнеслась негативно к предложению Хинштейна обязать сотрудников представляться, а также к законопроекту, по которому сотрудники должны носить на службе идентификационный номер, сообщал «Коммерсантъ». Инициатива появилась после претензий на действия сотрудников полиции и Росгвардии на несогласованных митингах, которые проходили в Москве в июле и августе. Для разгона участников применялись дубинки, несколько человек пострадали.

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