Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании. Его экран Surround Screen занимает 180,6% поверхности устройства. Производство Mi MIX Alpha в Китае начнется в декабре. Когда смартфон появится на российском рынке, не уточняется. Устройство имеет процессор Snapdragon 855+, поддерживающий 5G, 12 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель на 512 ГБ.
Смартфон также имеет широкоугольный объектив на 20 мегапикселей и телеобъектив на 12 мегапикселей. Его корпус сделан из титанового сплава, экран защищен прочным стеклом. Задняя поверхность смартфона выполнена из ударостойкой керамики.
В компании устройство называют «смартфон-концепт», массовое производство Mi MIX Alpha не предусмотрено. Стоимость смартфона – около $2800 (180 000 руб.).