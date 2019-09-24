Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон

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Трамп объяснил заморозку военной помощи для Украины

Президент США Дональд Трамп признал, что лично принял решение заморозить сотни миллионов долларов военной помощи для Украины. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Financial Times.

По его словам, он сделал это, чтобы другие страны выделили деньги. «Я думаю, это несправедливо, что мы выделяем эти деньги. Германия, Франция, другие страны должны выделить деньги, и я жаловался на это с самого начала», – сказал он.

Речь идет о сумме в $400 млн. О заморозке военной помощи писало Politico в конце августа. В понедельник, 23 сентября, The New York Times и Washington Post сообщили, что американский президент в июле потребовал от исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвани приостановить отправку этих денег, несмотря на одобрение военной помощи со стороны конгресса.

Как отмечает FT, публикации этих изданий вызвали новые опасения, что Трамп пытался использовать эти деньги, чтобы повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее The Wall Street Journal писала, что во время телефонного разговора 25 июля американский лидер призывал украинского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Теперь адвокат Трампа намерен выяснить, влияли ли деловые интересы Хантера Байдена на политику его отца на Украине.

Трамп признавал, что имя Джо Байдена упоминалось во время разговора. В то же время он отрицает, что пытался оказать давление на Зеленского.