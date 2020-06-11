Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе соцсети
В ряде стран мира пользователи столкнулись с проблемами в работе социальной сети Instagram в ночь на 11 июня. По данным сервиса Downdetector, сбои в соцсети массово отмечают в Европе, Соединенных Штатах, Бразилии, Индии.
В России больше всего жалоб на работу Instagram поступает из Москвы. По данным сервиса, пользователи столкнулись с невозможностью просмотра ленты сообщений (50%), сториз (15%) и входа в аккаунт (34%).
Ранее в июне пользователи жаловались на проблемы c Instagram первого, девятого и десятого числа.