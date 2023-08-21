Три «дочки» VK зарегистрировались в САРе Калининградской области
В реестр участников специального административного региона (САР) Калининградской области (остров Октябрьский) включены международные компании «ВК МГЛ Лимитед», «ВК Эквити» и «ВК Образовательные Технологии». Данные опубликовала управляющая компания САР.
В VK подтвердили регистрацию дочерних компаний, а регистрация материнской холдинговой компании находится в процессе, сообщил «Интерфакс». Все три компании до перерегистрации (редомициляции) были зарегистрированы на Кипре.
«Ведомости» писали, что VK ведет переговоры с правительством Калининградской области о редомициляции с Британских Виргинских островов.
13 февраля 2023 г. совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию с Британских Виргинских островов, где находится холдинговая компания VK Company Limited, в Россию. Группа VK – один из крупнейших игроков российского телеком- и IТ-сектора, она включает, в частности, почту Mail.ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». До октября 2021 г. группа называлась Mail.ru Group. Гендиректором группы VK является Владимир Кириенко.
3 августа 2018 г. президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих создание САРов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний. САР в Калининградской области представляет собой гибкий режим налогового и валютного регулирования. Островом Октябрьский называется исторический центр Калининграда.