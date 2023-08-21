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Технологии

Три «дочки» VK зарегистрировались в САРе Калининградской области

Ведомости

В реестр участников специального административного региона (САР) Калининградской области (остров Октябрьский) включены международные компании «ВК МГЛ Лимитед», «ВК Эквити» и «ВК Образовательные Технологии». Данные опубликовала управляющая компания САР. 

В VK подтвердили регистрацию дочерних компаний, а регистрация материнской холдинговой компании находится в процессе, сообщил «Интерфакс». Все три компании до перерегистрации (редомициляции) были зарегистрированы на Кипре.  

«Ведомости» писали, что VK ведет переговоры с правительством Калининградской области о редомициляции с Британских Виргинских островов. 

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13 февраля 2023 г. совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию с Британских Виргинских островов, где находится холдинговая компания VK Company Limited, в Россию. Группа VK – один из крупнейших игроков российского телеком- и IТ-сектора, она включает, в частности, почту Mail.ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». До октября 2021 г. группа называлась Mail.ru Group. Гендиректором группы VK является Владимир Кириенко.

3 августа 2018 г. президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих создание САРов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний. САР в Калининградской области представляет собой гибкий режим налогового и валютного регулирования. Островом Октябрьский называется исторический центр Калининграда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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