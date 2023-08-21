Три «дочки» VK зарегистрировались в САРе Калининградской области

13 февраля 2023 г. совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию с Британских Виргинских островов, где находится холдинговая компания VK Company Limited, в Россию. Группа VK – один из крупнейших игроков российского телеком- и IТ-сектора, она включает, в частности, почту Mail.ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». До октября 2021 г. группа называлась Mail.ru Group. Гендиректором группы VK является Владимир Кириенко.