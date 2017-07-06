Новым президентом и гендиректором Ford Sollers назначен Адиль Ширинов

Адиль Ширинов, новый президент и гендиректор Ford Sollers Евгений Разумный / Ведомости

Новым президентом и гендиректором Ford Sollers (у партнеров по 50%, управленческий контроль у Ford) стал Адиль Ширинов, ранее работавший исполнительным директором и первым вице-президентом компании. Это следует из сообщения совместного предприятия. Ширинов сменил на посту президента Ford Sollers Марка Овендена, возглавлявшего компанию с июля 2015 г. Овенден назначен вице-президентом по маркетингу, продажам и сервису Азиатско-Тихоокеанского региона Ford Motor Company.

Ширинов стал первым россиянином на этом посту. До Овендена президентом Ford Sollers был Тэд Каннис. Ширинов работает в Ford Sollers с момента основания компании в 2011 г. и «в последнее время руководил ключевыми проектами, направленными на стабилизацию бизнеса во время падения рынка, а также внес существенный вклад в развитие производственных площадок и локализации Ford Sollers в России», отмечается в сообщении СП.

«Адиля хорошо знают и уважают в России, его опыт и уникальная экспертиза помогут Ford Sollers укрепить позиции и реализовать потенциал рынка», — прокомментировал исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов Ford Motor Company Стивен Армстронг (его слова приводятся в сообщении). Назначение Ширинова «подтверждает высокий уровень доверия по отношению к российской управленческой команде, а также приверженность Ford России и совместному бизнесу с Sollers», подчеркивает он.

«Ширинов как нельзя лучше подходит на роль главы компании Ford Sollers в данный момент, и я бы хотел его поздравить с этим назначением, важным не только для наших компаний, но и для индустрии в целом», — приводятся в сообщении слова гендиректора и основного владельца «Соллерса» Вадима Швецова.

В состав Ford Sollers входят три автозавода — один расположен в Ленинградской области (выпускает Focus и Mondeo ), два — в Республике Татарстан (в Елабуге выпускаются Kuga, Explorer и Transit, в Набережных Челнах - Fiesta и EcoSport). Есть также завод двигателей в Татартстане, где производятся три версии бензинового двигателя 1,6 л. Duratec (85, 105 и 125 л. с.). Общие инвестиции в проекты Ford Sollers оцениваются в $1,5 млрд.

В 2016 г. продажи Ford в России выросли на 10% (рынок сократился на 11%), по итогам пяти месяцев 2017 г. - на 2% (рынок увеличился на 5,1%), гласят данные АЕБ.