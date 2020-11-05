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Кому достанутся данные об автомобилях

Нынешний вариант законопроекта «О платформе «Автодата» вызывает опасения у ряда автопроизводителей
Иван Чеберко
Идея «Автодаты» в том, чтобы данные с автомобилей собирались централизованно, практически на уровне государства /Евгений Разумный / Ведомости

Законопроект «О платформе «Автодата» будет представлен в правительство до конца 2020 г., сообщил «Ведомостям» Александр Гурко, руководитель рынка «Автонет» «Национальной технологической инициативы». Проект должен ответить, в частности, на вопрос, кто в России является собственником данных, получаемых производителями от автомобилей. Современный подключенный к интернету автомобиль (например, с помощью технологии connected car) генерирует около 4 ТБ данных в сутки. Это информация о работе его систем, расходе топлива, режиме движения и т. д. Фактическим владельцем этих данных сейчас является производитель автомобиля – иное не оговаривается в российских законах. В случае принятия закона «О платформе «Автодата» собственником данных станет именно владелец транспортного средства.

В чем идея «Автодаты»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных