Кому достанутся данные об автомобилях

Законопроект «О платформе «Автодата» будет представлен в правительство до конца 2020 г., сообщил «Ведомостям» Александр Гурко, руководитель рынка «Автонет» «Национальной технологической инициативы». Проект должен ответить, в частности, на вопрос, кто в России является собственником данных, получаемых производителями от автомобилей. Современный подключенный к интернету автомобиль (например, с помощью технологии connected car) генерирует около 4 ТБ данных в сутки. Это информация о работе его систем, расходе топлива, режиме движения и т. д. Фактическим владельцем этих данных сейчас является производитель автомобиля – иное не оговаривается в российских законах. В случае принятия закона «О платформе «Автодата» собственником данных станет именно владелец транспортного средства.