«Камаз» готов выплатить дивиденды в третий раз с 1992 года

Совет директоров «Камаза» рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 г. из расчета 42 коп. на акцию, следует из сообщения автоконцерна. Это означает, что сумма дивидендов составит 297 млн руб., или четверть чистой прибыли по РСБУ за 2016 г. (1,2 млрд руб.) . Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 12 июля.

Годом ранее акционеры «Камаза» решили не выплачивать дивиденды за 2015 г. из-за убытков. Так, по итогам года «Камаз» получил чистый убыток по МСФО в размере 2,38 млрд руб. против прибыли в 211 млн руб. в 2014 г. Убыток по РСБУ составил 3,3 млрд руб.

По итогам 2014 г. «Камаз» не выплачивал дивиденды. За 2013 г. на дивиденды было направлено 206 млн руб. Впервые компания выплатила дивиденды за 2012 г., до этого не выплачивая их с 1992 г.

Крупнейшим акционером «Камаза» является Ростех (контролирует 49,9%). Среди прочих акционеров - зарегистрированное на Кипре Avtoinvest limited (20,81%) и кипрское Decodelement Services Limited (2,73%). Оба офшора представляют интересы бывшей «Тройки диалог». Также в число акционеров входят германский автоконцерн Daimler (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%) и ООО «Финансово-лизинговая компания "Камаз"» (3,72%).

«Камаз» - ведущий производитель тяжелых грузовиков в России, выпускает более 40 моделей грузовой техники. Предприятие занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей.