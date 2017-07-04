Чемезов переизбран председателем совета директоров «Камаза»

Гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов переизбран председателем совета директоров ПАО «Камаз», решение было принято советом директоров по итогам заочного голосования 30 июня, говорится в сообщении компании.

Совет также признал гендиректора ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаила Бройтмана независимым членом – решено, что он соответствует всем критериям независимости членов совета директоров, установленным правилами листинга Московской биржи, за исключением срока работы в составе совета директоров «Камаза». Общий период членства Бройтмана в совете директоров компании составляет восемь лет.

«Несмотря на наличие у Бройтмана формальных критериев связанности с эмитентом, совет директоров ПАО "Камаз" решил, что такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение и голосование совета», – отмечается в сообщении.