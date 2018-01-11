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BMW зарегистрировала «дочку» для производства автомобилей в Калининграде

Российское подразделение германского автоконцерна BMW создало в Калининграде дочернее ООО «БМВ Русланд Аутомотив». Компания зарегистрирована 25 декабря 2017 г., в списке видов деятельности помимо прочих значится производство легковых автомобилей.

«Создание данной компании является запланированным шагом в рамках нашей работы по развитию производства в России, о которой сообщалось ранее», - заявил «Интерфаксу» руководитель российского подразделения BMW Максимилиан Келльнер. По его словам, компания всерьез рассматривает Калининград как площадку для строительства завода, «учитывая долгосрочное присутствие BMW в данном регионе, а также привлекательный инвестклимат и планы калининградских властей по его дальнейшему улучшению». Переговоры с калининградским правительством продолжаются несколько последних месяцев, «чтобы оценить существующие возможности и перспективы, а также определить оптимальную конфигурацию для потенциального завода BMW в регионе», сказал он.

BMW уже не раз переносила сроки калининградского проекта. Изначально предполагалось, что завод будет построен в Калининградской области на базе автокластера завода «Автотор». Однако, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, уже сформировался целый список регионов-кандидатов - как отмечал министр, концерн обсуждает строительство завода с Калининградом, Московской областью, а также использование завода GM в Петербурге.

«Автотор», основанный в 1994 г., сейчас выпускает около 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW. С 1999 г. завод выпускает автомобили BMW крупноузловым способом - это модели 3-й, 5-й и 7-й серий, кроссоверы X1, Х3, X4, X5, X6. Мощность производства – около 40 000 автомобилей в год. BMW намерена построить в России автосборочный завод полного цикла.