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Volkswagen инвестирует $4 млрд в цифровизацию бизнеса

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Volkswagen планирует до 2025 г. инвестировать 3,5 млрд евро ($4 млрд) в цифровизацию бизнеса. Об этом говорится на сайте концерна.

В частности, планируется создание облачной платформы для каршеринга. Автоконцерн также работает над созданием новой операционной системы vw.OS, которая с 2020 г. будет устанавливаться в электромобилях Volkswagen. В них будет заложена совершенно иная электронная архитектура, упрощающая функции автономного вождения, отметили в компании. Новая операционная система позволит автономно припарковать автомобиль с помощью карт высокой четкости и сенсоров, передающих информацию рулевому управлению. В результате автомобиль сможет самостоятельно припарковаться, как только установленная в нем камера обнаружит свободное парковочное место.

Новая электронная архитектура будет состоять из множества отдельных блоков управления, работающих на специализированном программном обеспечении. За работу интеллектуальной системы управления автомобилем будет отвечать несколько компьютеров с единым языком программирования. В будущем планируется создать единый центр программного обеспечения. Аппаратное обеспечение будет работать отдельно от программного обеспечения, что «закладывает основу для непрерывных обновлений», отметили в компании.

Volkswagen во II квартале 2019 г. собирается запустить в Берлине каршеринговый сервис We Share. Его парк будет насчитывать 2000 электромобилей. В будущем сервис выйдет на другие европейские рынки, а также начнет предоставлять услуги в некоторых американских и канадских городах.

«В будущем автомобили Volkswagen будут все чаще становиться цифровыми устройствами на колесах», - приводятся в сообщении слова члена правления Volkswagen, ответственного за продажи и маркетинг, Юргена Стакманна.

Volkswagen представил новый Touareg

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Политика
Новости

Патрушев и Болтон не смогли согласовать совместное заявление после переговоров

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Cоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон рассказал о встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Они не подписали совместное заявление по итогам переговоров, передает Reuters.

По словам Болтона, они не смогли подписать совместное заявление после встречи из-за вопроса вмешательства России в выборы США. Болтон отметил, что предупредил Патрушева о недопустимости вмешательства в промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут осенью.

«Я дал понять, что мы не допустим вмешательства в 2018 г., и мы были готовы предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить это», – заявил Болтон.

Итоговое заявление не было подписано из-за позиции США, заявил Патрушев. «Американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем», – объяснил он (цитата по «РИА Новости»). В свою очередь Россия предложила в ответ внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела стран, сказал Патрушев. По его словам, именно тогда американская сторона и отказалась подписывать заявление.

Встреча Патрушева и Болтона прошла в Женеве в четверг, 23 августа. Они должны были обсуждать международную повестку дня, а также перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности, сообщал «Интерфакс».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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Политика
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Трамп предрек обрушение рынка в случае своего импичмента

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп считает, что в случае его отрешения от должности американский рынок ждет крах. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не знаю, как вы можете объявить импичмент тому, кто проделал отличную работу, – сказал Трамп. – Если бы меня отрешили от должности, я полагаю, рынок бы рухнул и все стали очень бедными». В числе своих достижений американский лидер назвал налоговую реформу, предусматривающую снижение ставок.

Обсуждение темы импичмента возникло в американских СМИ в связи с показаниями бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Юрист рассказал в суде под присягой о том, что по поручению своего шефа заплатил двум женщинам за молчание во время президентской кампании: они не должны были рассказывать об интимной связи с «кандидатом на федеральный пост». В частности, о том, что действия Коэна могут стать основанием для импичмента президента, писала The Wall Street Journal со ссылкой на профессора права Калифорнийского университета в Ирвине Рика Хасена. 

Трамп, комментируя заявления Коэна, написал на своей странице в Twitter, что его бывший юрист признал себя виновным по двум эпизодам нарушения финансирования кампании, которые не являются преступлением. Ранее он также подчеркивал, что не знал о том, что его юрист заплатил женщинам.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Политика
Новости

Власти Москвы разрешили КПРФ провести митинг против пенсионной реформы

Ведомости
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Власти Москвы разрешили КПРФ провести митинг против изменения пенсионного законодательства 2 сентября, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова. Митинг будет проходить на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, уточнил Черников.

Ранее КПРФ подала заявку на проведение митинга и шествия с 11 до 15 часов. Заявленная численность участников – 15 000 человек, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента безопасности Москвы.

На сбор участников члены партии просили отвести час. Однако столичные власти посчитали, что на сбор достаточно 15 минут. Разрешенное время проведения акции - с 12 до 14 часов, уточняет ТАСС.

Черников также отметил, что заявки на проведение 9 сентября митинга против пенсионной реформы от председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина и руководителя московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина пока не поступали. Согласно закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», уведомление организаторы должны подать не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия. 

Навальный 7 августа объявил о проведении всероссийской акции протеста. Он планировал провести ее в единый день голосования 9 сентября, когда в 22 российских регионах пройдут прямые выборы губернаторов. Его сторонники подадут заявки на проведение митинга в 46 городах, где открыты штабы политика, говорил Навальный. По его словам, будут охвачены и другие города. «Если нам незаконно откажут, мы будем выходить, потому что в Конституции закреплено право на мирные собрания», – заявлял политик.

Последний раз в Москве митинг против повышения пенсионного возраста и «налогового грабежа» проходил 29 июля. Акция протеста состоялась на проспекте Академика Сахарова. Ее организатором выступила Либертарианская партия России. Акция протеста была согласована с мэрией Москвы. По данным полиции, на мероприятие пришли 2500 человек. В акции протеста также участвовал Навальный. О предстоящем митинге он сообщал в соцсетях. «Единственная цель повышения пенсионного возраста – тупо заплатить пенсионерам меньше денег. Так ведь и декларируют: сейчас платим столько-то триллионов, а после "реформы" будем платить на триллион меньше. Куда пойдет "сэкономленный" триллион, вы и сами знаете. Поэтому приходите», – писал политик в своем Telegram-канале.

После митинга полицейские задержали четырех человек, передавали телеканал «Дождь» и «ОВД-инфо». Это основатель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, выступившие с речью во время акции, а также ведущий митинга Михаил Чичков и журналист издания Sota. Vision Иван Егоров. По какой причине они были задержаны, не сообщалось.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Экономика
Новости

Минфин пообещал выполнить рекордный план по закупкам валюты

Ведомости
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Решение Центробанка приостановить закупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца сентября не повлияет на выполнение намеченного закупочного плана, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.

«Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила», – сказал он. По его словам, валюта будет напрямую переводиться ЦБ Казначейству. Регулятор в свою очередь может транслировать ее на рынок либо не делать этого, как было решено сделать сегодня, поясняет представитель Минфина.

В случае если валюта будет закупаться не на бирже, а у ЦБ, будет нарушен нарушен принцип монетарной нейтральности бюджетного правила, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: «Продав валюту Минфину напрямую, ЦБ изымет рубли из системы». Вернуть деньги в систему можно, например, купив на них ОФЗ, рассуждает эксперт. Однако минус такой схемы заключается в том, что не будут увеличиваться золотовалютные резервы, хотя они сейчас более чем достаточны и фактически покрывают весь внешний долг страны, отмечает Тремасов. Вместе с паузой в покупке валюты этот механизм позволил бы стабилизировать рынок и рубль, однако такой мощный инструмент вероятно стоит приберечь на случай более серьезных катаклизмов, которые могут случиться в случае реализации жесткого варианта санкций, заключает Тремасов.

В четверг, после того как рубль ослабел к доллару до минимальных с апреля 2016 г. 69,01 руб./$, ЦБ объявил о прекращении закупок валюты с 23 августа до конца сентября. После этого рубль начал укрепляться.

Регулятор в августе уже приостанавливал закупки на неделю, с 10 по 17 августа, – из-за волатильности на рынке и падения рубля после анонса готовящихся санкций США. ЦБ возобновил покупки в понедельник, 20 августа, и начал их наращивать, чтобы наверстать месячный план. Это и спровоцировало резкий обвал рубля, отмечали опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Всего с 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную за всю историю интервенций сумму в 383,2 млрд руб. На данный момент ЦБ закупил для Минфина валюту на 96 млрд руб. Таким образом, для исполнения месячного плана остается еще 287,2 млрд руб.

Минфин приобретает валюту на внутреннем рынке в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель) в рамках бюджетного правила для стабилизации рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния.

Бизнес
Новости

«Черкизово» оценило убытки от вспышки птичьего гриппа

Ведомости
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Группа «Черкизово», на заводе которой был обнаружен высокопатогенный грипп птиц, оценила убытки от его распространения. Предприятие было застраховано и убытки, по оценкам «Черкизово», не превысят 100 млн руб., говорится в сообщении компании.

Один из лидеров птицеводческого рынка столкнулся со вспышкой птичьего гриппа в конце июня. Вирус был обнаружен в центре родительского стада Васильевской птицефабрики группы «Черкизово». «Очаг заболевания был локализован на изолированной производственной площадке и не затронул производственную систему компании», - указывалось в сообщении компании.

Заболевание, охватившее птицефабрики в ряде областей центральной части страны и Поволжья, затронуло группу «Дамате». В июле птичий грипп был также выявлен на площадке «Евродона» в Ростовской области. Эта компания в течение последних лет пережила три вспышки птичьего гриппа.

В результате ввоз российского мяса птицы и яиц временно частично запретили Саудовская Аравия, Белоруссия, Казахстан, а также страны Евросоюза.

Вирус птичьего гриппа поражает пищеварительную, респираторную систему и большую часть внутренних органов птицы, уточняется в памятке Россельхознадзора. Есть случаи инфицирования людей вирусами птичьего гриппа. В связи с этим пострадавшим предприятиям приходится уничтожать поголовье зараженных птиц.

Авто
Новости

«Калашников» заявил о намерении выпустить электрический суперкар

Ведомости
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Концерн «Калашников» представил концепт электрического суперкара CV-1 на международном форуме «Армия-2018». Об этом сообщает kalashnikov.media.

Запас хода автомобиля составляет 350 км. Батарея электрического суперкара позволяет развивать мощности до 1,2 МВт полезной нагрузки. Какую скорость мог бы развивать автомобиль – не уточняется.

Представленный образец построен на базе кузова ИЖ-21252 «Комби». Однако это пока демонстрация разрабатываемых технологий, а не прототип, уточняет представитель концерна «Калашников». По его словам, в будущем будет создан серийный электрокар с другим дизайном и наполнением. «Калашников» надеется, что серийный электрокар сможет конкурировать с продукцией глобальных производителей электрических автомобилей.

Проект реализуется концерном самостоятельно, на собственных мощностях и за свои деньги, отметил представитель концерна «Калашников». Размер инвестиций, как и дату начала производства, он не раскрыл.

Ранее концерн «Калашников» разработал электромотоциклы «Иж Пульсар» и электромобили «Овум» для московской полиции. Первый развивает скорость до 100 км/ч, а второй может разгоняться до 80 км/ч.

«Калашников» представил электрический концепт-кар

Бизнес
Новости

«Сахалин-2» остановил одну из двух линий производства СПГ из-за сбоя

Ведомости
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Одна из двух технологических линий завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2» была остановлена 18 августа. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы Sakhalin Energy Ларису Ямомото.

По ее словам, одна из линий завода была остановлена в связи со сбоем в работе. Собеседница агентства уточнила, что специалисты компании проводят диагностику и техническое обслуживание вышедшего из строя оборудования.

«В ближайшие дни надеемся ввести его в строй. Мы не ожидаем, что происшедшее окажет значительное влияние на отгрузку», - добавила она.

«Сахалин-2» - первый завод СПГ в России. В рамках СПГ-проекта «Сахалин-2», оператор которого - Sakhalin Energy, осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа. Извлекаемые запасы месторождений оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд кубометров газа. Акционеры оператора проекта - компании Sakhalin Energy - «Газпром» - 50%, нидерландско-британская «Роял датч шелл» (Royal Dutch Shell) - 27,5%, японские «Мицуи» (Mitsui) - 12,5% и «Мицубиси» (Mitsubishi) - 10%.

В июне 2015 г. «Газпром» и Shell подписали меморандум по проекту строительства третьей линии на заводе СПГ-проекта «Сахалин-2». Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода в 1,5 раза - до 15 млн т.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

Политика
Новости

Песков не стал комментировать сообщения о планах Путина смягчить пенсионную реформу

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что 28 августа Владимир Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. «Мне нечего сказать. Если президент посчитает нужным, он это сделает. Пока мне нечего сказать», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

В начале августа источники «Ведомостей» рассказывали о том, что Путин в ближайшее время активнее подключится к обсуждению пенсионной реформы. По их словам, до второго чтения соответствующего законопроекта в Госдуме можно ожидать несколько высказываний президента по этой теме на разных площадках. Один из собеседников отмечал, что Путин выступит до выборов 9 сентября, при этом выступления могут быть приурочены к Дню шахтера 26 августа или к форуму «Технопром-2018» в Новосибирске (с 27 по 30 августа). Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия, объяснял собеседник «Ведомостей».

О том, что Путин во время поездки в Новосибирскую и Омскую область 28 августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщил со ссылкой на источники «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным). Смягчение реформы должно стать неожиданностью для россиян, пояснил один из собеседников. «Проект» уточняет, что точно никто пока не знает, о чем именно может сказать Путин, но есть несколько вариантов. Среди них – снижение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, увеличение переходного периода, сохранение возраста получения льгот.

Впервые повышение пенсионного возраста Путин комментировал также в поездке - в Калининград. Тогда он сказал, что предложенная реформа ему не нравится. Путин подчеркивал, что окончательного решения пока нет и параметры реформы будут определены после дискуссии.

В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст в России. Предполагается, что это будет происходить поэтапно. В итоге пенсионный возраст достигнет для мужчин 65 лет к 2028 г., а для женщин – 63 года к 2034 г. Госдума приняла законопроект в первом чтении в июле.

На президентских выборах, прошедших в марте, Путин получил рекордный результат. Однако после объявления о пенсионной реформе популярность президента начала снижаться. За неделю его электоральный рейтинг упал с 62 до 54%, число доверяющих ему снизилось с 75 до 67%, подсчитал ФОМ.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Недвижимость
Новости

«Центральный телеграф» выставил на продажу здание около Кремля за 2 млрд рублей

Ведомости
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Дочерняя компания «Ростелекома» - «Центральный телеграф» - выставила на продажу офисно-технологическое здание в Никитском переулке в центре Москвы, говорится в сообщении «Ростелекома».

Стартовая цена, определенная советом директоров «Центрального телеграфа» исходя из результатов независимых оценок и мнений крупнейших брокерских компаний, составляет 2 млрд руб.

В здании семь этажей, общая его площадь - 12 005 кв. м. Объект построен в 1978 г. и расположен вблизи Тверской улицы и в нескольких минутах ходьбы от Красной площади.

Объект будет продан на открытом аукционе, организованном на торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

В настоящее время «Ростелеком» оптимизирует портфель недвижимости, в том числе продавая или сдавая объекты в аренду. Ранее компания уже продала здания на Зубовской площади и Тверской-Ямской улице в Москве. Основное, историческое здание «Центрального телеграфа» на Тверской, 7, пока не продается.

Сейчас портфель недвижимости «Ростелекома» насчитывает около 20 770 объектов общей площадью более 8,3 млн кв. м.

Главные дома советской элиты