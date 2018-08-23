Volkswagen инвестирует $4 млрд в цифровизацию бизнеса
Volkswagen планирует до 2025 г. инвестировать 3,5 млрд евро ($4 млрд) в цифровизацию бизнеса. Об этом говорится на сайте концерна.
В частности, планируется создание облачной платформы для каршеринга. Автоконцерн также работает над созданием новой операционной системы vw.OS, которая с 2020 г. будет устанавливаться в электромобилях Volkswagen. В них будет заложена совершенно иная электронная архитектура, упрощающая функции автономного вождения, отметили в компании. Новая операционная система позволит автономно припарковать автомобиль с помощью карт высокой четкости и сенсоров, передающих информацию рулевому управлению. В результате автомобиль сможет самостоятельно припарковаться, как только установленная в нем камера обнаружит свободное парковочное место.
Новая электронная архитектура будет состоять из множества отдельных блоков управления, работающих на специализированном программном обеспечении. За работу интеллектуальной системы управления автомобилем будет отвечать несколько компьютеров с единым языком программирования. В будущем планируется создать единый центр программного обеспечения. Аппаратное обеспечение будет работать отдельно от программного обеспечения, что «закладывает основу для непрерывных обновлений», отметили в компании.
Volkswagen во II квартале 2019 г. собирается запустить в Берлине каршеринговый сервис We Share. Его парк будет насчитывать 2000 электромобилей. В будущем сервис выйдет на другие европейские рынки, а также начнет предоставлять услуги в некоторых американских и канадских городах.
«В будущем автомобили Volkswagen будут все чаще становиться цифровыми устройствами на колесах», - приводятся в сообщении слова члена правления Volkswagen, ответственного за продажи и маркетинг, Юргена Стакманна.