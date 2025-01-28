Минпромторг может увеличить скидки для тягачей в рамках льготного лизинга
Скидка для тягачей может увеличиться с 850 000 до 1,7 млн руб. в рамках льготного лизинга. Об этом сообщил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дмитрий Чернов, передает ТАСС.
Сейчас решается вопрос по магистральным тягачам, так как, как отмечает Чернов, «есть свои сильные игроки», которые могут замещать иностранные бренды. К ним относится компания «Камаз», пояснил замдиректора.
По словам Чернова, увеличение скидки направлено на то, чтобы техника была более выгодным предложением для бизнеса.
14 января стало известно по данным Автостата, что в 2024 г. в России было продано 102 007 новых крупнотоннажных грузовиков (HCV), что на 18,8% меньше год к году. К сегменту HCV агентство относит грузовые автомобили полной массой более 16 т.
Согласно исследованию, 19% рынка крупнотоннажных грузовиков составила китайская марка SITRAK, на втором месте – российский бренд KAMAZ. Далее идут китайские марки: третью строчку занял Shacman, четвертую – FAW. Замкнул пятерку лидеров Dongfeng.