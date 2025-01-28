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Минпромторг может увеличить скидки для тягачей в рамках льготного лизинга

Ведомости

Скидка для тягачей может увеличиться с 850 000 до 1,7 млн руб. в рамках льготного лизинга. Об этом сообщил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дмитрий Чернов, передает ТАСС.

Сейчас решается вопрос по магистральным тягачам, так как, как отмечает Чернов, «есть свои сильные игроки», которые могут замещать иностранные бренды. К ним относится компания «Камаз», пояснил замдиректора.

По словам Чернова, увеличение скидки направлено на то, чтобы техника была более выгодным предложением для бизнеса.

14 января стало известно по данным Автостата, что в 2024 г. в России было продано 102 007 новых крупнотоннажных грузовиков (HCV), что на 18,8% меньше год к году. К сегменту HCV агентство относит грузовые автомобили полной массой более 16 т.

Согласно исследованию, 19% рынка крупнотоннажных грузовиков составила китайская марка SITRAK, на втором месте – российский бренд KAMAZ. Далее идут китайские марки: третью строчку занял Shacman, четвертую – FAW. Замкнул пятерку лидеров Dongfeng.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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