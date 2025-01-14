Продажи новых грузовиков в России снизились на 18,8% в 2024 году
В 2024 г. в России было продано 102 007 новых крупнотоннажных грузовиков (HCV), что на 18,8% меньше год к году. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».
Уточняется, что к сегменту HCV агентство относит грузовые автомобили полной массой более 16 т. Согласно исследованию, 19% рынка крупнотоннажных грузовиков составила китайская марка SITRAK – 19 409 проданных машин. На втором месте – российский бренд KAMAZ (17 254 автомобилей), впервые уступивший лидерство. Далее идут китайские марки: третью строчку занял Shacman (15 729 шт.), четвертую – FAW (11 605 шт.). Замкнул пятерку лидеров Dongfeng (8260 шт.).
При этом крупнотоннажные грузовики Dongfeng и Sany из первой десятки демонстрируют значительный рост продаж – 99,8% и 77,4% соответственно. Остальные восемь брендов показывают спад, причем наиболее серьезный – у Foton (–56,8%).
По данным «Автостата», в 2024 г. в России было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше по сравнению с предыдущим годом. На продукцию «АвтоВАЗа» в минувшем году приходилось около 28% рынка – 436 155 автомобилей Lada. Это на 34% больше, чем в 2023 г., но доля рынка российского автопроизводителя снизилась год к году сразу на 3 п. п. с 31%.