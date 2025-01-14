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Продажи новых грузовиков в России снизились на 18,8% в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. в России было продано 102 007 новых крупнотоннажных грузовиков (HCV), что на 18,8% меньше год к году. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».

Уточняется, что к сегменту HCV агентство относит грузовые автомобили полной массой более 16 т. Согласно исследованию, 19% рынка крупнотоннажных грузовиков составила китайская марка SITRAK – 19 409 проданных машин. На втором месте – российский бренд KAMAZ (17 254 автомобилей), впервые уступивший лидерство. Далее идут китайские марки: третью строчку занял Shacman (15 729 шт.), четвертую – FAW (11 605 шт.). Замкнул пятерку лидеров Dongfeng (8260 шт.).

При этом крупнотоннажные грузовики Dongfeng и Sany из первой десятки демонстрируют значительный рост продаж – 99,8% и 77,4% соответственно. Остальные восемь брендов показывают спад, причем наиболее серьезный – у Foton (–56,8%).

По данным «Автостата», в 2024 г. в России было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше по сравнению с предыдущим годом. На продукцию «АвтоВАЗа» в минувшем году приходилось около 28% рынка – 436 155 автомобилей Lada. Это на 34% больше, чем в 2023 г., но доля рынка российского автопроизводителя снизилась год к году сразу на 3 п. п. с 31%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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