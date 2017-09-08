РФПИ с японским партнером купили долю в крупнейшем поставщике лекарств государству

Для «Р-фарма» это второе привлечение инвесторов за год

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Размер инвестиций в «Р-фарм» стороны не раскрывают Д. Абрамов / Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Японским банком международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, JBIC) инвестируют в одного из крупнейших российских производителей и дистрибуторов лекарств – группу компаний «Р-фарм». Об этом объявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на Восточном экономическом форуме в присутствии гендиректора JBIC Тадаси Маэда и председателя совета директоров «Р-фарма» Алексея Репика.

РФПИ и JBIC запустили Российско-японский инвестиционный фонд для вложений в подобные проекты, объяснил Дмитриев. По его словам, это будут инвестиции в сельское хозяйство, медицину и другие сферы. Размер фонда – $1 млрд, отметил Дмитриев. По словам представителя РФПИ, компании вложились в фонд в равных долях.

Размер инвестиций в «Р-фарм» стороны не раскрывают. «Со стороны фонда речь идет о десятках миллионов долларов», – сказал Дмитриев [цитата по ТАСС]. Переговоры о том, какую долю получит фонд в компании, еще идут, отметил представитель «Р-фарма».

Сделка касается только российских активов, уточнял ранее Репик. «Р-фарм» работает в России, США, Японии и Индии, сказано на его сайте. Выручка компании, по собственным данным, в 2016 г. уменьшилась на 3,4% до 71,5 млрд руб. «Р-фарм» – крупнейший поставщик лекарств для государства, по данным Quintiles IMS: в 2016 г. у него 10,3% рынка (подробнее см. график).

В апреле 2017 г. японская Mitsui & Co договорилась о покупке 10% российского бизнеса «Р-фарма», сообщали обе компании. Сумма сделки составила $200 млн, говорил тогда Репик. У Mitsui был открыт опцион на увеличение доли до 20% с привлечением крупных инвесторов на тех же условиях, что продавался и первый 10%-ный пакет, говорил Репик.

Инвестиции в «Р-фарм» откроют японским компаниям доступ к активу, доминирующему на госрынке, считает руководитель «Quintiles IMS Россия и СНГ» Николай Демидов. JBIC как финансовый инвестор может подождать, пока «Р-фарм» станет еще больше, и перепродать долю профильным японским компаниям, а для Mitsui, у которой есть свои фармактивы, эта инвестиция профильная, рассуждает Демидов.

У РФПИ уже есть инвестиции в сфере медицины: среди них группа компаний «Мать и дитя» Марка Курцера, занимающаяся развитием сети клиник, и производитель лекарственных препаратов «Герофарм». В апреле 2017 г. РФПИ совместно с арабскими фондами, среди которых Mubadala Development Company, инвестировали в строительство онкологических центров в Московской области.