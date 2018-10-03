Россельхознадзор добивается приостановки работы Петелинской птицефабрики

Причиной обращения Россельхознадзора в суд стало то, что в частях тушек-бройлеров «Петелинка», попавших в магазины, повторно обнаружены сальмонелла и листерии Евгений Разумный / Ведомости

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о приостановке работы Петелинской птицефабрики на 90 дней либо наложении штрафа на предприятие на сумму от 700 000 до 1 млн руб., сообщил Россельхознадзор. Эта птицефабрика входит в группу «Черкизово» семьи Игоря Бабаева.

Петелинская птицефабрика специализируется на производстве охлажденного мяса птицы под брендом «Петелинка», сказано на сайте «Черкизово». Это крупнейший производитель в Москве и Московской области, ее мощность – около 56 000 т мяса птицы в живом весе в год, говорится там же. «Черкизово» – лидер по производству мяса птицы в России, в 2017 г. группа выпустила 615 000 т.

Причиной обращения Россельхознадзора в суд стало то, что в частях тушек-бройлеров «Петелинка», попавших в магазины, повторно обнаружены сальмонелла и листерии. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб.

Когда нарушения не исправляются, служба обязана обратиться в суд для того, чтобы приостановить производство небезопасной продукции, объясняет представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Пока компания не получила от Россельхознадзора протокола проверки и уведомления об обращении в суд, говорит представитель «Черкизово». По ее словам, Петелинская птицефабрика продолжает работать в обычном режиме. Как уверяет собеседник «Ведомостей», это предприятие соответствует «самым высоким стандартам безопасности, продукция проходит регулярный контроль качества на всех этапах».

В июне Россельхознадзор проверял предприятие и не нашел нарушений, говорит представитель «Черкизово». По его словам, 3 октября сама компания провела дополнительную проверку, которая тоже не показала нарушений. Небезопасная продукция обнаружена не на производстве, а в рознице, нередко именно торговые точки не соблюдают режим хранения, рассуждает собеседник «Ведомостей».

90 суток – это оптимальный срок, чтобы привести производство в норму – забить имеющееся поголовье, почистить птичники, уничтожить болезнетворные организмы, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Потери от простоя птицефабрики могут составить 20–25% оборота предприятия, но в масштабах всей группы они будут невысоки, полагает он: некоторое негативное влияние эта история может оказать на доверие потребителей к бренду «Петелинка».

К недополученной прибыли из-за простоя, скорее всего, добавятся еще и штрафные санкции в виде неустойки по контрактам с розничными сетями, говорит партнер юридической компании «НАФКО-консультанты» Ирина Мостовая. Кроме того, если производство будет приостановлено, то во время приостановки Россельхознадзор будет проверять источники заражения продукции, добавляет она: если будут найдены новые нарушения, могут последовать и новые штрафы.