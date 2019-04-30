«Газпром» начал укладку «Северного потока – 2» в российских водах

Трубоукладочное судно Solitaire Nord Stream 2

Судно-трубоукладчик Solitaire (владелец – швейцарская Allseas) приступило к строительству «Северного потока – 2» на морском участке в России, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG. Общая протяженность этого участка – около 114 км. Планируется, что Solitaire будет работать круглосуточно и без выходных, сообщает Nord Stream 2 AG: «100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах будут уложены в течение одного месяца».

Разрешение на укладку российского морского участка было выдано еще в августе прошлого года, тогда же начались береговые работы. Начать укладку трубы непосредственно в воду на этом участке изначально планировалось весной 2019 г. – все соответствует графику, сказал «Ведомостям» представитель Nord Stream 2 AG.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км. Предполагается, что трубопровод должен быть достроен к концу 2019 г. Всего к настоящему моменту уложено более 1125 км морской части «Северного потока – 2». Почти завершены работы в водах Германии, сообщил представитель Nord Stream 2 AG. Кроме того, еще один трубоукладчик Allseas – Pioneering Spirit – сейчас ведет работы в исключительной экономической зоне Швеции.

Единственная страна, которая еще не выдала разрешение на строительство газопровода, – Дания. Первую заявку в Датское энергетическое агентство (DEA) на прокладку трубы через территориальные воды страны «Газпром» подал весной 2017 г. Но Дания изменила свое законодательство, что теперь позволяет МИДу страны блокировать любые заявки, касающиеся территориальных вод. В августе 2018 г. «Газпром» подал заявку на маршрут через исключительную экономическую зону Дании: отказать в ней страна не имеет права по международному законодательству. Однако в конце марта этого года DEA попросило Nord Stream 2 AG сделать заявку на еще один альтернативный маршрут. Сейчас все три заявки находятся на рассмотрении, ни по одной из них решения нет.

Из-за его отсутствия «Газпром» рискует не уложиться в изначально заявленные сроки строительства «Северного потока – 2». «Еще есть в планах завершение строительства газопровода в этом году», – говорил 29 апреля замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрий Хандоги на телеконференции, посвященной публикации отчета по МСФО за 2018 г. «Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, и работаем над комплексом мер по сохранению проекта в графике», – уточнил он.

17 апреля этого года Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Апелляционный совет Дании на требование DEA оформить заявку на третий вариант маршрута. Компания требует признать действия DEA нелегальными, уточняется в сообщении Nord Stream 2 AG: решение должно быть аннулировано, чтобы DEA могло без промедления выдать разрешение по второму маршруту «Северного потока – 2».

Кроме Дании, создающей препятствия «Северному потоку – 2», против проекта с самого начала его реализации выступают США, где сейчас активно наращиваются мощности по производству сжиженного газа. Страна неоднократно подчеркивала, что считает новую трубу «Газпрома» угрозой энергобезопасности Европы, призывала препятствовать ее строительству и упрекала Германию в поддержке проекта.

Германия в прошлом году, чтобы смягчить конфликт, согласилась выделить около 500 млн евро на строительство СПГ-терминалов, где можно будет принимать американский СПГ. Американцы в ответ на это должны были перестать блокировать российский проект, пишет Wall Street Journal (WSJ). Однако, после того как в марте несколько сенаторов США предложили ужесточить политику в отношении «Северного потока – 2», Германия пригрозила отказом от участия в проекте СПГ-терминалов, сообщает WSJ со ссылкой на письмо немецкого посла в Вашингтоне Эмили Хабер.

«Мы обеспокоены тем, что конгресс в настоящее время рассматривает возможность введения дополнительных энергетических санкций против России. Наличие недорогой и надежной поставки природного газа является ключом к экономике и процветанию Германии и Европы. Для этого нам нужен как СПГ, так и российский трубопроводный газ », – цитирует письмо Хабер WSJ.

Санкции в отношении «Северного потока – 2» могут негативно сказаться на энергобезопасности Европы и подорвать готовность Германии к приему СПГ и развитию регазификационных мощностей, сообщает WSJ со ссылкой на документ.

Есть довольно большая вероятность, что «Газпром» не успеет завершить строительство «Северного потока – 2» в этом году – в том числе из-за задержек, связанных с Данией, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Это усиливает переговорную позицию Киева – до конца года «Газпрому» и «Нафтогазу» нужно будет перезаключить контракты на транзит газа в Европу, а до того, как «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», включая его европейскую нитку, не заработают на полную мощность, «Газпрому» без украинского транзита точно не обойтись».

Сейчас спотовые цены на газ в Европе сильно просели из-за поставок американского СПГ, но их объемы не сопоставимы с газпромовскими – доля рынка последнего едва ли упадет ниже 30%, учитывая низкие издержки и возможность защитить свою долю рынка при любом ценовом сценарии, заключает эксперт.