ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Ирак и несколько других стран – экспортеров нефти поддерживают идею сокращения добычи на 400 000 баррелей в сутки, заявил в среду министр нефти Ирака Тамир Гадбан. «Было посчитано, что 1,2 млн баррелей в сутки недостаточно [для поддержания приемлемой цены], требуется дополнительное сокращение <...> 1,6 млн – был один из вариантов, обсуждавшийся в прошлом году», – цитирует министра The Wall Street Journal (WSJ).
Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия. Все они согласились снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 г., чтобы вывести с рынка излишки запасов. Соглашение несколько раз продлевалось, квота менялась последний раз год назад. Сейчас она составляет для всех стран совокупно 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 г.
Срок действия соглашения истекает в конце марта 2020 г. Но, по словам министра нефти Омана Мохаммеда аль-Румхи, уже на встрече в Вене оно может быть продлено до конца 2020 г. За продление до конца 2020 г. выступает и Ирак, сказал министр нефти этой страны.
Международное энергетическое агентство недавно предупредило о перепроизводстве нефти в мире. Рост добычи будет в первую очередь в странах, не входящих в ОПЕК. В 2020 г. мир может столкнуться с пугающим переизбытком сырья, сообщало агентство.
«Рост добычи сланцевой нефти продолжается, пускай и меньшими темпами, добыча в Норвегии и Бразилии растет из-за новых проектов, а спрос может замедлиться из-за замедления мировой экономики – в этих условиях соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК будет вынуждено как минимум продлить действие существующих ограничений», – предполагает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, продление соглашения до конца 2020 г. кажется более вероятным сценарием. «Но договориться о снижении квот может быть сложнее», – считает он. Перспективы будут мрачными, если страны ОПЕК и не-ОПЕК не смогут договориться о дополнительных сокращениях, сказал WSJ Бьернар Тонхауген, руководитель отдела исследований рынка нефти компании Rystad Energy. «Дополнительные 400 000 барр. в сутки – это значительный объем нефти, и не совсем понятно, кто возьмет на себя обязательства», – говорит эксперт Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.
Возможно, участники встречи в Вене потребуют от участников соглашения лучше исполнять его условия, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch: «Это может привести к дополнительному сокращению на 430 000 баррелей в сутки добычи нефти, поступающей в основном из Ирака, Казахстана и России. Более эффективное соблюдение требований, а также продление соглашения может в значительной степени способствовать устранению надвигающегося избытка сырой нефти с рынка».
В октябре страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении, перевыполняли обязательства по снижению добычи на 142%, т. е. на 500 000 барр. в сутки, говорил «Интерфаксу» собеседник, знакомый с ходом заседания в Вене. Данные за ноябрь пока не опубликованы, но сообщалось, что Россия своих обязательств не выполнила. Причина – рост добычи газового конденсата: Россия включает его в расчет квоты в отличие от других стран, участвующих в соглашении. Раньше в этом не было проблемы, но сейчас добыча конденсата в стране растет. В ноябре российские компании не выполнили соглашение на 85%, подтверждал министр энергетики Александр Новак превышение квоты. «Мы стремимся к тому, чтобы выполнять в полном объеме на уровне 200 000–228 000 барр. в сутки, – говорил министр. – В принципе, считаю, что у нас хороший уровень исполнения, учитывая зимний период. Учитывая, что в этой статистике учитывается также и конденсат, который очень значительно вырос» (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Новака, на встрече в Вене Россия будет предлагать исключить из расчета конденсат. Но ей придется убедить других участников соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, что исключение конденсата не повлияет на других, заявил в среду Гадбан. Эта идея может не встретить понимания у других участников соглашения, считает Маринченко: «Речь идет де-факто об увеличении поставок жидких углеводородов из России».
Россия свою позицию к встрече в Вене пока не огласила. Представитель Минэнерго отказался от комментариев.
В среду нефть подорожала более чем на 3% – пришли новости сразу и о снижении запасов нефти в США, и о возможном сокращении добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК. Цена Brent к 18.30 мск составила $62,80 за баррель, WTI – $58,2 за баррель.
«Итоги предстоящей встречи участников соглашения ОПЕК и не-ОПЕК носят во многом спекулятивный характер», – считает Грушевенко. В росте цен на нефть сейчас в первую очередь заинтересована Саудовская Аравия. Королевство хочет дополнительных сокращений, чтобы обеспечить цены на нефть в диапазоне $60–70 за баррель, цитирует Reuters аналитика JPMorgan Кристиана Малека.
В том числе потому, что крупнейшая нефтяная компания мира саудовская Saudi Aramco готовится к IPO, ожидается, что 5 декабря будет объявлена цена размещения акций.