ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

В октябре страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении, перевыполняли обязательства по снижению добычи на 142%, т. е. на 500 000 барр. в сутки, говорил «Интерфаксу» собеседник, знакомый с ходом заседания в Вене. Данные за ноябрь пока не опубликованы, но сообщалось, что Россия своих обязательств не выполнила. Причина – рост добычи газового конденсата: Россия включает его в расчет квоты в отличие от других стран, участвующих в соглашении. Раньше в этом не было проблемы, но сейчас добыча конденсата в стране растет. В ноябре российские компании не выполнили соглашение на 85%, подтверждал министр энергетики Александр Новак превышение квоты. «Мы стремимся к тому, чтобы выполнять в полном объеме на уровне 200 000–228 000 барр. в сутки, – говорил министр. – В принципе, считаю, что у нас хороший уровень исполнения, учитывая зимний период. Учитывая, что в этой статистике учитывается также и конденсат, который очень значительно вырос» (цитата по «Интерфаксу»).