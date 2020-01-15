Мордашов выступил против модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане

Председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов предложил правительству приостановить решение о модернизации Заинской ГРЭС «Татэнерго». Об этом он написал 27 декабря 2019 г. Дмитрию Козаку, который сейчас исполняет обязанности вице-премьера. В декабре правительственная комиссия по электроэнергетике отобрала около 2,8 ГВт для модернизации к 2025 г., в числе которых – модернизация одного блока Заинской ГРЭС на 850 МВт с турбиной немецкой Siemens SGT5-9000HL на 593 МВт. Мордашов просит определиться, допустимо ли использовать на проектах модернизации нелокализованные газовые турбины и котельное оборудование. «Ведомости» изучили копию письма, его достоверность подтвердили два человека, включая федерального чиновника.