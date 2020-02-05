«Мираторг» приостановил сотрудничество с сервисами доставки еды
С 5 февраля сеть бургерных компании «Мираторг» «Бургер & Фрайс» приостановила сотрудничество с популярными сервисами доставки еды. Это касается всех городов, где работает сеть: Москва, Воронеж и Брянск.
Причиной стало низкое качество обслуживания со стороны сервисов доставки, говорится в пресс-релизе компании. Внутреннее исследование и контрольные закупки показали, что из-за неудовлетворительных условий и скорости доставки «бургеры теряют свои высокие потребительские свойства», пояснил «Мираторг». По его мнению, в процессе доставки страдают свежесть и внешний вид бургеров. Например, булочка за 30–60 минут доставки перестает быть хрустящей.
Сотрудничество с сервисами доставки еды прекращено временно, подчеркивается в пресс-релизе. «Мираторг» намерен провести серию встреч с партнерами для поиска способов улучшения качества сервиса и ускорения доставки. Если такие решения будут найдены, сотрудничество возобновится.
Решение «Мираторга» – один из первых примеров, когда известный широкой аудитории бренд публично предъявляет претензии к сервисам доставки еды и отказывается от сотрудничества с ними. В 2017 г. от сотрудничества с Delivery club отказалась «Додо пицца», решив развивать собственную доставку. Основатель сети пиццерий Федор Овчинников объяснял разрыв контракта с Delivery club не потерей качества при доставке, а невыгодными условиями сотрудничества, например, высокой комиссией агрегатора.
Блюда из «Бургер & Фрайс» доставляли «Яндекс.Еда» и Delivery club. Представитель последнего сказал «Ведомостям», что о своем решении «Мираторг» сообщил впервые утром 5 февраля, до этого от него не поступало претензий. «Более того, мы не видим для них никаких оснований: время доставки – управляемый параметр. Если мы вместе с партнером понимаем, что его продукция должна быть доставлена до клиента, например, в течение 25 минут, то заказы из ресторана будут доступны только тем пользователям, которые находятся в этом радиусе», – сказал представитель Delivery. Он добавил, что компания готова к диалогу.
Представитель «Яндекс.Еды» назвал решение «Мираторга» полной неожиданностью. «В общении с сетью тема скорости доставки не поднималась», – сказал он, также отметив, что ресторан всегда может ограничить радиус доставки, если для сохранения качества блюд необходимо доставлять их быстрее. Блюда «Бургер & Фрайс», по данным сервиса, доставлялись в среднем за 31–34 минуты, со стороны пользователей претензии к качеству отсутствовали. «По нашей информации, партнер взял паузу, чтобы перестроить свои внутренние процессы под задачи доставки и оптимизировать упаковку», – добавил представитель «Яндекс.Еды».