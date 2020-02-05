«Мираторг» приостановил сотрудничество с сервисами доставки еды

Блюда из «Бургер & Фрайс» доставляли «Яндекс.Еда» и Delivery club. Представитель последнего сказал «Ведомостям», что о своем решении «Мираторг» сообщил впервые утром 5 февраля, до этого от него не поступало претензий. «Более того, мы не видим для них никаких оснований: время доставки – управляемый параметр. Если мы вместе с партнером понимаем, что его продукция должна быть доставлена до клиента, например, в течение 25 минут, то заказы из ресторана будут доступны только тем пользователям, которые находятся в этом радиусе», – сказал представитель Delivery. Он добавил, что компания готова к диалогу.