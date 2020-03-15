АФК «Система» хочет попасть в пятёрку крупнейших латифундистов

Давно агрохолдинги так сильно не увеличивали земельный банк, одновременный переход в одни руки 111 000 га можно считать крупнейшим за последний год, считает управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит «Системе» попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. Действительно, «Система» с 527 000 га в управлении – кандидат в топ-5, согласен Новоселов. До занимавшего в последнем рейтинге BEFL в мае 2019 г. 4-е место Агрокомплекса им Н. И. Ткачева с его 649 000 га она пока не дотягивает, но ее наделы уже больше, чем 504 000 га «Эконивы» Штефана Дюрра. Впрочем, «Эконива» с тех пор тоже увеличила земельный банк – теперь он достигает 580 000 га, Дюрр уверяет, что в 2019 г. холдинг купил несколько хозяйств.