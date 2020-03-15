АФК «Система» хочет попасть в пятёрку крупнейших латифундистов
АФК «Система» увеличила площади сельскохозяйственных земель в обороте примерно на четверть – теперь у нее 527 000 га. Входящий в АФК агрохолдинг «Степь» в марте приобрел сельхозпредприятие «Родная земля» (ранее принадлежало компании «Краснодарзернопродукт-экспо». – «Ведомости») и арендовал земли у компании «Зерно Дон», оба объекта находятся в Ростовской области, рассказал «Ведомостям» гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко. Информация о сделке с «Родной землей» уже отражена в ЕГРЮЛе, а сделку с «Зерно Дон» подтвердил представитель основного кредитора – банка «Траст».
Агрохолдинг «Степь» – один из крупнейших российских агрохолдингов. Он занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными фермами, тепличным комбинатом, занимается оптовой торговлей сахаром и бакалеей. За девять месяцев 2019 г. выручка «Степи» составила 21,4 млрд руб., чистая прибыль – 700 млн руб. В числе сельскохозяйственных активов «Системы» – еще и доля в совместном предприятии RZ Agro (им корпорация владеет на паритетных началах с членами семьи Луи-Дрейфус). По данным BEFL на май прошлого года, «Степь» и RZ Agro суммарно занимали 9-е место в списке крупнейших латифундистов России.
Оба новых предприятия «Степи» специализируются на растениеводстве, рассказывает Недужко. Больше половины их площадей занято пшеницей, остальное – масличными (подсолнечник и др.) и бобовыми (горох, нут и др.) культурами, продолжает он, планируется продавать эту продукцию на внутреннем рынке и на экспорт.
Условия сделок Недужко не раскрывает. Площадь земель у приобретённой «Родной земли» – 30 300 га. Стоимость гектара сельскохозяйственных земель на юге России варьируется от 80 000 до 140 000 руб., следовательно, эти земли могли стоить «Степи» 2,4–4,2 млрд руб., предполагает директор «Совэкона» Андрей Сизов.
Второе предприятие – «Зерно Дон» сейчас проходит процедуру конкурсного производства, по данным из картотеки Арбитражного суда Ростовской области. Площадь земель, арендованных у предприятия «Степью», – 80 500 га. В дальнейшем активы компании будут выставлены на торги, принять участие смогут все интересанты, рассказывает представитель «Траста». «Степь» планирует участвовать в торгах, говорит Недужко. По текущей рыночной стоимости земли «Зерно Дон» могут обойтись еще в 6,4–11,2 млрд руб., посчитал Сизов.
Давно агрохолдинги так сильно не увеличивали земельный банк, одновременный переход в одни руки 111 000 га можно считать крупнейшим за последний год, считает управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит «Системе» попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. Действительно, «Система» с 527 000 га в управлении – кандидат в топ-5, согласен Новоселов. До занимавшего в последнем рейтинге BEFL в мае 2019 г. 4-е место Агрокомплекса им Н. И. Ткачева с его 649 000 га она пока не дотягивает, но ее наделы уже больше, чем 504 000 га «Эконивы» Штефана Дюрра. Впрочем, «Эконива» с тех пор тоже увеличила земельный банк – теперь он достигает 580 000 га, Дюрр уверяет, что в 2019 г. холдинг купил несколько хозяйств.
Cделки вписываются в стратегию «Степи» – увеличивать земельный банк в экспортно-ориентированных регионах, продолжает Недужко, а два этих хозяйства удачно расположены по отношению к портам Азовского моря: на расстоянии не более 200 км. Растениеводство на юге России стабильно демонстрирует высокую рентабельность по EBITDA – 30–50%, знает гендиректор «Степи».
Продажа зерновых – привлекательный бизнес, говорит Дюрр (примерно четверть его угодий используется под растениеводство). Но заработок отличается от сезона к сезону, предупреждает он, и зависит от урожая и цены зерна.
На рост рентабельности растениеводства по EBITDA недавно указывал Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка: она выросла на 6 процентных пунктов и достигла 29% в году, завершившемся 31 октября 2019 г. У «Русагро», управляющего 641 000 га земли, в 2019 г. растениеводство стало самой выгодной частью бизнеса: рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 24%.
Запрос в «Краснодарзернопродукт-экспо» остался без ответа.