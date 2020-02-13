АФК «Система» создаст сеть 4-звездочных гостиниц

АФК «Система» Владимира Евтушенкова создаст сеть 4-звездочных бизнес-отелей под брендом Cosmos, управлять ими будет входящая в корпорацию Cosmos Hotel Group. Об этом «Ведомостям» рассказал президент последней Александр Швейн. До конца 2022 г. АФК «Система» рассчитывает, по словам Швейна, открыть в разных городах России не менее 10 новых гостиниц на 4000 номеров общей площадью более 200 000 кв. м. Первый отель сети, Cosmos Petrozavodsk на 103 номера, уже работает, еще два появятся в Москве (245 номеров на месте Дома связи на Новом Арбате) и в Сегеже (60 номеров) в Карелии. Среди других городов, которые интересны компании, – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Ставрополь. Строительство одного такого отеля может стоить АФК «Система» не менее 1,5 млрд руб., говорит сотрудник корпорации. Представитель АФК «Система» это не комментирует.