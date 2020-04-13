Минэнерго не поддержало ввод квот на перевозку угля по железной дороге

Минэнерго не поддержало ввод квот на перевозку угля по железной дорогеОни делают доступ к инфраструктуре менее прозрачным, считает ведомство
Министерство энергетики России не поддерживает предложение о введении квот на перевозку угля железнодорожным транспортом в восточном направлении, следует из письма министра энергетики Александра Новака, отправленного первому вице-премьеру Андрею Белоусову 7 апреля. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма, его подлинность подтвердил собеседник в крупной компании-операторе перевозок и топ-менеджер одной из угольных компаний. Действующее законодательство не предусматривает ввод квот на перевозку угля по железной дороге, указывает в письме Новак. Как мера нетарифного регулирования они допускаются Договором о ЕАЭС и федеральным законом о регулировании внешнеторговой деятельности. Но исходя из их положений, оснований для перехода к нетарифному регулированию нет, подчеркивает Новак. Предложение о введении квот исходило со стороны Минтранса.
В секретариате Белоусова вопросы «Ведомостей» не прокомментировали. Представитель Минтранса не ответил на запрос. Представитель РЖД комментировать переписку отказался. Представитель Минэнерго заявил, что по итогам совещания у Белоусова, которое состоялось 10 апреля, все вопросы с Министерством транспорта урегулированы.