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Минэнерго не поддержало ввод квот на перевозку угля по железной дороге

Они делают доступ к инфраструктуре менее прозрачным, считает ведомство
Полина Трифонова Артур Топорков Анна Червонная
Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство энергетики России  не поддерживает предложение о введении квот на перевозку угля железнодорожным транспортом в восточном направлении, следует из письма министра энергетики Александра Новака, отправленного первому вице-премьеру Андрею Белоусову 7 апреля. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма, его подлинность подтвердил собеседник в крупной компании-операторе перевозок и топ-менеджер одной из угольных компаний. Действующее законодательство не предусматривает ввод квот на перевозку угля по железной дороге, указывает в письме Новак. Как мера нетарифного регулирования они допускаются Договором о ЕАЭС и федеральным законом о регулировании внешнеторговой деятельности. Но исходя из их положений, оснований для перехода к нетарифному регулированию нет, подчеркивает Новак. Предложение о введении квот исходило со стороны Минтранса. 

В секретариате Белоусова вопросы «Ведомостей» не прокомментировали. Представитель Минтранса не ответил на запрос. Представитель РЖД комментировать переписку отказался. Представитель Минэнерго заявил, что по итогам совещания у Белоусова, которое состоялось 10 апреля, все вопросы с Министерством транспорта урегулированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных