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​​Группа «Аллтек» подтвердила информацию о смерти миллиардера Дмитрия Босова

Компания не уточнила причину
Юрий Литвиненко
Евгений Разумный / Ведомости

Группа «Аллтек», основанная бизнесменом Дмитрием Босовым, официально подтвердила информацию о его смерти. «Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни огромная потеря для всех, кто был с ним знаком», – говорится в сообщении компании. Причина его смерти не уточняется, указано лишь только, что он «трагически погиб в Москве».

Ранее РБК со ссылкой на знакомых Босова сообщил, что тот покончил с собой в ночь на 6 мая. Источник издания в Главном управлении МВД по Московской области сообщил, что полиция выезжала ночью на вызов, связанный с самоубийством, в подмосковный поселок Усово, где жил Босов. На вопрос о возможной смерти Босова представитель московского главка Следственного комитета сообщила, что 6 мая родственники погибшего мужчины обнаружили тело с огнестрельным ранением головы на территории домовладения в Усово. Рядом с телом лежал пистолет Glock 19 gen 4.

Состояние Босова в 2020 г., по оценкам журнала Forbes, составляет $1,1 млрд. Он занимал 86-е место в списке богатейших людей России по версии журнала.

Босову принадлежит «Сибантрацит» – один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. Также ему на паритетных началах с Александром Исаевым принадлежит «Востокуголь». Исаев до начала апреля занимал руководящие должности в «Сибантраците» и «Востокугле». 6 апреля он был уволен, причина увольнения, по сообщениям обеих компаний, – «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний». Группе «Аллтек» принадлежит контроль над «Сибантрацитом», также совместно с «Роснефтью» группа реализует проект «Печора СПГ» по разработке месторождений газа в Ненецком автономном округе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных