​​Группа «Аллтек» подтвердила информацию о смерти миллиардера Дмитрия Босова

Группа «Аллтек» подтвердила информацию о смерти миллиардера Дмитрия БосоваКомпания не уточнила причину
Группа «Аллтек», основанная бизнесменом Дмитрием Босовым, официально подтвердила информацию о его смерти. «Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни огромная потеря для всех, кто был с ним знаком», – говорится в сообщении компании. Причина его смерти не уточняется, указано лишь только, что он «трагически погиб в Москве».
Ранее РБК со ссылкой на знакомых Босова сообщил, что тот покончил с собой в ночь на 6 мая. Источник издания в Главном управлении МВД по Московской области сообщил, что полиция выезжала ночью на вызов, связанный с самоубийством, в подмосковный поселок Усово, где жил Босов. На вопрос о возможной смерти Босова представитель московского главка Следственного комитета сообщила, что 6 мая родственники погибшего мужчины обнаружили тело с огнестрельным ранением головы на территории домовладения в Усово. Рядом с телом лежал пистолет Glock 19 gen 4.
Состояние Босова в 2020 г., по оценкам журнала Forbes, составляет $1,1 млрд. Он занимал 86-е место в списке богатейших людей России по версии журнала.
Босову принадлежит «Сибантрацит» – один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. Также ему на паритетных началах с Александром Исаевым принадлежит «Востокуголь». Исаев до начала апреля занимал руководящие должности в «Сибантраците» и «Востокугле». 6 апреля он был уволен, причина увольнения, по сообщениям обеих компаний, – «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний». Группе «Аллтек» принадлежит контроль над «Сибантрацитом», также совместно с «Роснефтью» группа реализует проект «Печора СПГ» по разработке месторождений газа в Ненецком автономном округе.