​​Группа «Аллтек» подтвердила информацию о смерти миллиардера Дмитрия Босова

Босову принадлежит «Сибантрацит» – один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. Также ему на паритетных началах с Александром Исаевым принадлежит «Востокуголь». Исаев до начала апреля занимал руководящие должности в «Сибантраците» и «Востокугле». 6 апреля он был уволен, причина увольнения, по сообщениям обеих компаний, – «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний». Группе «Аллтек» принадлежит контроль над «Сибантрацитом», также совместно с «Роснефтью» группа реализует проект «Печора СПГ» по разработке месторождений газа в Ненецком автономном округе.