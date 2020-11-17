Главой «Группы «Сибуглемет» назначен экс-премьер Белоруссии

Главой «Группы «Сибуглемет» назначен экс-премьер БелоруссииАндрей Кобяков должен будет найти нового владельца группы
Председателем совета директоров УК «Холдинг «Сибуглемет» и гендиректором «Группы «Сибуглемет» 17 ноября назначен бывший председатель правительства Республики Беларусь Андрей Кобяков, сообщила госкорпорация ВЭБ.РФ, владелец актива.
Кобяков займется разработкой стратегии «Сибуглемета», будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия, говорится в сообщении госкорпорации. «Его управленческий опыт и стратегическое видение позволят решить ряд накопленных проблем компании, увеличить стоимость этого актива и найти профильного инвестора», – сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.
Первоочередная задача – это аудит финансового состояния предприятия и его производственных площадок, а также формирование и утверждение бюджета «Сибуглемета» на 2021 г., заявил «Ведомостям» Кобяков. «Первое знакомство с компанией показывает, что у «Сибуглемета» хорошая ресурсная база, прекрасный коллектив, и мы верим в потенциал предприятия и цикличное восстановление рынка угля», – говорит Кобяков. Стратегия развития «Сибуглемета» будет представлена ВЭБ.РФ в следующем году, добавляет менеджер.
Кобяков родился в 1960 г. в Москве, с трехлетнего возраста жил в Белоруссии. Окончил Московский авиационный институт, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева и Институт политологии и социального управления КПБ. С 2000 г. занимал должности первого заместителя премьер-министра Белоруссии, посла Белоруссии в РФ, главы администрации президента РБ. В 2014–2018 гг. – премьер-министр Белоруссии, с 2018 г. – член совета директоров Белгазпромбанка.
«Сибуглемет» – один из крупнейших производителей коксующегося угля в России, в него входят разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», а также обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» суммарной мощностью переработки 12 млн т угля. В 2019 г. предприятия «Сибуглемета» добыли 12,4 млн т угля, в первом полугодии 2020 г. – 4,8 млн т. Чистая прибыль крупнейшего актива «Сибуглемета» – «Междуречья» в 2019 г. снизилась на 3% до 9,8 млрд руб., выручка упала в 1,5 раза до 27 млрд руб. Долг компании перед ВЭБом составляет $3,5 млрд. В «Сибуглемете» запрос «Ведомостей» переадресовали ВЭБ.РФ.
«Сибуглемет» находился в управлении Evraz с 2015 г. В феврале «Коммерсантъ» писал о том, что акционеры Evraz намерены выкупить «Сибуглемет» за 4 млрд руб. и переход долга. В мае в интервью РБК председатель ВЭБ.РФ сообщил, что основные владельцы Evraz отложили выкуп «Сибуглемета», несмотря на одобрение Федеральной антимонопольной службы.
О возможности завершения управления из-за ухудшения на рынке угля в Evraz заявляли еще в августе. В 2019 г. мировые цены на коксующийся уголь упали на 34–40% до $110–130 за тонну. В разгар пандемии спотовые цены снижались до $100–120 за тонну коксующегося угля. 16 ноября президент Evraz Александр Фролов сообщил, что контракт на управление угольной компанией со стороны Evraz завершился 15 ноября. Будущее актива должен решить собственник «Сибуглемета» – ВЭБ.РФ, подчеркнул он.
Новый руководитель «Сибуглемета» является ценным приобретением с точки зрения возможности решать вопросы с кредиторами и государственными органами, считает старший директор АКРА Максим Худалов. «Но вопросы шахтной добычи угля требуют глубокого понимания всей сложности и опасности этого процесса. Новому руководителю необходим опытный заместитель по горной части с широкими полномочиями», – отмечает он.