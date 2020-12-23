Центральная часть Невского проспекта все меньше привлекает арендаторов

Арендные ставки на Невском перестали устраивать арендаторов – это стало еще одним аргументом для переездов. Большую часть года арендаторы и собственники помещений вели переговоры о скидках: арендаторы стремились зафиксировать низкую ставку аренды надолго, собственники рассчитывали на скорое окончание пандемии и восстановление докризисных цен, объясняют в Colliers International. Ставки на Невском проспекте в III квартале составляли от 5000 до 15 000 руб. за кв. м в помещениях от 75 до 150 кв. м, сообщили в Colliers International. К концу года максимальная ставка на основной части Невского упала до 10 000 руб. за кв. м, уточняют в JLL.