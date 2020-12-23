Центральная часть Невского проспекта все меньше привлекает арендаторов

Центральная часть Невского проспекта все меньше привлекает арендаторовЛюксовые бренды переезжают на Старо-Невский
Невский проспект больше всех в Санкт-Петербурге пострадал от снижения туристического потока, пешеходного трафика и отмены крупных мероприятий в центре города на фоне пандемии коронавируса, рассказали «Ведомостям» в агентствах Colliers International, Maris, JLL.
По данным JLL, на Невском проспекте пустует 11,4% коммерческих помещений. Чаще всего меняются арендаторы в самой дорогой части проспекта – от канала Грибоедова до площади Восстания. В начале пандемии там закрывались сувенирные магазины, затем общепит.
В I–II кварталах на Невском проспекте работало 17 сувенирных магазинов, в III квартале восемь из них закрылись. Затем Невский стали покидать кафе и рестораны – с июля по сентябрь закрылись 11 точек общепита, рассказал представитель Colliers International.
Арендные ставки на Невском перестали устраивать арендаторов – это стало еще одним аргументом для переездов. Большую часть года арендаторы и собственники помещений вели переговоры о скидках: арендаторы стремились зафиксировать низкую ставку аренды надолго, собственники рассчитывали на скорое окончание пандемии и восстановление докризисных цен, объясняют в Colliers International. Ставки на Невском проспекте в III квартале составляли от 5000 до 15 000 руб. за кв. м в помещениях от 75 до 150 кв. м, сообщили в Colliers International. К концу года максимальная ставка на основной части Невского упала до 10 000 руб. за кв. м, уточняют в JLL.
Закрытие стрит-ритейловых бизнесов коснулось всех торговых коридоров, ориентированных на поток туристов: это центральная часть Невского проспекта, Большая Конюшенная улица и 6–7-я линии Васильевского острова, отмечают аналитики Maris. «В остальных зонах происходила естественная ротация арендаторов. А некоторые зоны – например, улица Рубинштейна – даже пополнились новыми резидентами», – сообщают в Maris.
Если центральная часть Невского пустеет, то Старо-Невский проспект (от площади Восстания до Александро-Невской лавры) становится зоной магазинов люксовых брендов. В этот премиальный торговый коридор переезжают арендаторы с других торговых улиц. Это обусловлено не только более низкими ставками аренды, но и широким выбором подходящих помещений, объяснили в JLL. К ранее открывшимся там брендам Dior, LouisVuitton, Bulgary, Babochka, Escada, Eres, Fendi, Boutique №5, Luisa Spagnoli, Agent Provocateur, Rolex в этом году добавился часовой бутик Breitling, магазин мужской одежды Canali, должны открыться магазины элитной и дизайнерской одежды Brunello Cuccinelli и ZNWR, рассказали в Colliers International. «Люксовые бренды любят соответствующее соседство, поэтому Старо-Невский проспект привлекает новых игроков рынка», – пояснили в Colliers International.
Снять помещение на Старо-Невском сейчас можно за 2800–6000 руб. за 1 кв. м. По данным JLL, там еще свободны 12% коммерческих помещений.
В целом сейчас на главных торговых улицах Петербурга от 15 до 17% вакантных объектов, говорят в Colliers International. Вакантность начала расти еще в 2019 г., тогда пустовало 8,2% помещений.