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Центральная часть Невского проспекта все меньше привлекает арендаторов

Люксовые бренды переезжают на Старо-Невский
Анастасия Беляева
Сергей Коньков / ТАСС

Невский проспект больше всех в Санкт-Петербурге пострадал от снижения туристического потока, пешеходного трафика и отмены крупных мероприятий в центре города на фоне пандемии коронавируса, рассказали «Ведомостям» в агентствах Colliers International, Maris, JLL.

По данным JLL, на Невском проспекте пустует 11,4% коммерческих помещений. Чаще всего меняются арендаторы в самой дорогой части проспекта – от канала Грибоедова до площади Восстания. В начале пандемии там закрывались сувенирные магазины, затем общепит.

В I–II кварталах на Невском проспекте работало 17 сувенирных магазинов, в III квартале восемь из них закрылись. Затем Невский стали покидать кафе и рестораны – с июля по сентябрь закрылись 11 точек общепита, рассказал представитель Colliers International. 

Арендные ставки на Невском перестали устраивать арендаторов – это стало еще одним аргументом для переездов. Большую часть года арендаторы и собственники помещений вели переговоры о скидках: арендаторы стремились зафиксировать низкую ставку аренды надолго, собственники рассчитывали на скорое окончание пандемии и восстановление докризисных цен, объясняют в Colliers International. Ставки на Невском проспекте в III квартале составляли от 5000 до 15 000 руб. за кв. м в помещениях от 75 до 150 кв. м, сообщили в Colliers International. К концу года максимальная ставка на основной части Невского упала до 10 000 руб. за кв. м, уточняют в JLL.

Закрытие стрит-ритейловых бизнесов коснулось всех торговых коридоров, ориентированных на поток туристов: это  центральная часть Невского проспекта, Большая Конюшенная улица и 6–7-я линии Васильевского острова, отмечают аналитики Maris. «В остальных зонах происходила естественная ротация арендаторов. А некоторые зоны – например, улица Рубинштейна – даже пополнились новыми резидентами», – сообщают в Maris. 

Если центральная часть Невского пустеет, то Старо-Невский проспект (от площади Восстания до Александро-Невской лавры) становится зоной магазинов люксовых брендов. В этот премиальный торговый коридор переезжают арендаторы с других торговых улиц.  Это обусловлено не только более низкими ставками  аренды, но и широким выбором подходящих помещений, объяснили в JLL. К ранее открывшимся там брендам Dior, LouisVuitton, Bulgary, Babochka, Escada, Eres, Fendi, Boutique №5, Luisa Spagnoli, Agent Provocateur, Rolex в этом году добавился часовой бутик Breitling, магазин мужской одежды Canali, должны открыться магазины элитной и дизайнерской одежды Brunello Cuccinelli и ZNWR, рассказали в Colliers International. «Люксовые бренды любят соответствующее соседство, поэтому Старо-Невский проспект привлекает новых игроков рынка», – пояснили в Colliers International.

Снять помещение на Старо-Невском сейчас можно за 2800–6000 руб. за 1 кв. м. По данным JLL, там еще свободны 12% коммерческих  помещений.

В целом сейчас на главных торговых улицах Петербурга от 15 до 17% вакантных объектов, говорят в Colliers International. Вакантность начала расти еще в 2019 г., тогда пустовало 8,2% помещений. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных