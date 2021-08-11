Строители дорог грозят остановить работу

По данным АСДОР, фактическая рентабельность мостостроительных компаний за 2017–2019 гг. составила минус 1,02%, рентабельность дорожно-строительных компаний – 0%. Сейчас на подрядчика ложатся дополнительные затраты, которые никак не учитываются в смете. Среди них – банковские гарантии, страхование, проценты по кредитам. Совокупно это порядка 4% от начальной максимальной цены контракта. Мало того, с начала 2021 г. идет значительный рост цен на стройматериалы, следует из мониторинга Союза инженеров-сметчиков. Битум подорожал на 43,8%, лакокрасочные материалы – на 34,6%, асфальтобетонные смеси – на 9,5%, цемент – на 3,6–5,3%, щебень – на 4,5%, песок – на 3,3%.