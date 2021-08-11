Строители дорог грозят остановить работу

Строители дорог грозят остановить работуИз-за подорожания стройматериалов отрасль просит поднять цену госконтрактов на 15%
Ассоциация строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР, объединяет крупнейшие дорожно-строительные компании) просит правительство увеличить на 15% стоимость заключенных до 1 июля госконтрактов на строительство, ремонт и реконструкцию дорог и дорожных сооружений. Об этом на пресс-конференции 11 августа заявил президент ассоциации Юрий Агафонов. АСДОР также предлагает индексировать стоимость материалов и работ в рамках дорожных строек по фактической инфляции вместо прогнозной и увеличить закладываемый в контракты размер сметной прибыли подрядчика с 5,1 до 10%, следует из материалов ассоциации к конференции. Эти предложения были направлены в правительство, пояснил «Ведомостям» представитель ассоциации.
По данным АСДОР, фактическая рентабельность мостостроительных компаний за 2017–2019 гг. составила минус 1,02%, рентабельность дорожно-строительных компаний – 0%. Сейчас на подрядчика ложатся дополнительные затраты, которые никак не учитываются в смете. Среди них – банковские гарантии, страхование, проценты по кредитам. Совокупно это порядка 4% от начальной максимальной цены контракта. Мало того, с начала 2021 г. идет значительный рост цен на стройматериалы, следует из мониторинга Союза инженеров-сметчиков. Битум подорожал на 43,8%, лакокрасочные материалы – на 34,6%, асфальтобетонные смеси – на 9,5%, цемент – на 3,6–5,3%, щебень – на 4,5%, песок – на 3,3%.