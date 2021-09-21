«Еврохим» может в 2022 году запустить третий калийный проект – «Саратовкалий»Спрос на калий в мире стабильно растет, отмечают эксперты
«Еврохим» Андрея Мельниченко в рамках нового проекта по производству калийных удобрений «Саратовкалий» поставил на баланс месторождения калийной руды в Саратовской области с запасами 1,48 млрд т. Об этом сообщили «Ведомостям» в Роснедрах. Речь идет о результатах геологоразведки в 2020–2021 гг. Восточно-Перелюбского и Западно-Перелюбского участков (51,2 млн т по категория A, B и C1, 1,43 млрд т по C2). Еще на четырех участках «Саратовкалия» геологоразведка завершится в 2023 г., пояснили в Роснедрах. Ожидаемый прирост запасов на них оценен в объеме до 400 млн т.
Сейчас «Еврохим» в основном производит азотные, фосфорные и комплексные удобрения. О планах по развитию «Саратовкалия» «Еврохим» сообщил в отчетности по МСФО за первое полугодие. Компания отмечала, что проводит разведку для подтверждения предварительных выводов об экономической обоснованности проекта. «Еврохим» сообщал, что, судя по данным о запасах (их компания не раскрывала), месторождение станет «одним из крупнейших в отрасли». Подготовка полного технико-экономического обоснования (ТЭО) должна быть завершена в 2022 г.