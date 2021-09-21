«Еврохим» может в 2022 году запустить третий калийный проект – «Саратовкалий»

«Еврохим» Андрея Мельниченко в рамках нового проекта по производству калийных удобрений «Саратовкалий» поставил на баланс месторождения калийной руды в Саратовской области с запасами 1,48 млрд т. Об этом сообщили «Ведомостям» в Роснедрах. Речь идет о результатах геологоразведки в 2020–2021 гг. Восточно-Перелюбского и Западно-Перелюбского участков (51,2 млн т по категория A, B и C1, 1,43 млрд т по C2). Еще на четырех участках «Саратовкалия» геологоразведка завершится в 2023 г., пояснили в Роснедрах. Ожидаемый прирост запасов на них оценен в объеме до 400 млн т.