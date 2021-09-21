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Сменился лидер среди нишевых новостных телеканалов

В августе «Известия» обогнали РБК ТВ по доле аудитории
Анна Нараева
С января 2020 г. доля телеканала «Известия» (МИЦ «Известия») выросла почти вдвое / Андрей Гордеев / Ведомости

По итогам августа среди новостных телеканалов измеряемого тематического ТВ по доле аудитории сменился лидер, следует из данных Mediascope по городам России с населением свыше 100 000 человек.

На протяжении предыдущих двух месяцев – в июне и июле 2021 г. – первым по доле аудитории 18+ был телеканал РБК ТВ, обгонявший по этому показателю «Известия» и «Мир». В августе 2021 г. на первое место по доле аудитории 18+ (0,16%) вышел телеканал «Известия». Доля РБК ТВ составила 0,142%, «Мир 24» – 0,029%. До этого «Известия» обгоняли РБК ТВ только в мае 2021 г. с показателем 0,15% против 0,144% у РБК ТВ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных