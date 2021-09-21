Сменился лидер среди нишевых новостных телеканалов

Сменился лидер среди нишевых новостных телеканаловВ августе «Известия» обогнали РБК ТВ по доле аудитории
По итогам августа среди новостных телеканалов измеряемого тематического ТВ по доле аудитории сменился лидер, следует из данных Mediascope по городам России с населением свыше 100 000 человек.
На протяжении предыдущих двух месяцев – в июне и июле 2021 г. – первым по доле аудитории 18+ был телеканал РБК ТВ, обгонявший по этому показателю «Известия» и «Мир». В августе 2021 г. на первое место по доле аудитории 18+ (0,16%) вышел телеканал «Известия». Доля РБК ТВ составила 0,142%, «Мир 24» – 0,029%. До этого «Известия» обгоняли РБК ТВ только в мае 2021 г. с показателем 0,15% против 0,144% у РБК ТВ.
Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам