Сменился лидер среди нишевых новостных телеканалов

На протяжении предыдущих двух месяцев – в июне и июле 2021 г. – первым по доле аудитории 18+ был телеканал РБК ТВ, обгонявший по этому показателю «Известия» и «Мир». В августе 2021 г. на первое место по доле аудитории 18+ (0,16%) вышел телеканал «Известия». Доля РБК ТВ составила 0,142%, «Мир 24» – 0,029%. До этого «Известия» обгоняли РБК ТВ только в мае 2021 г. с показателем 0,15% против 0,144% у РБК ТВ.