«Норникель» продал свою авиакомпанию менеджменту

Он также отмечает, что риски в сфере авиационного бизнеса в России «сейчас огромные и заработать на нем не получится». Поддерживать флот в условиях проблем с техобслуживанием зарубежных судов для региональной авиакомпании с небольшим парком может быть трудно, рассуждает он. Учитывая, что авиакомпания убыточна, «Норильский никель» мог решить просто избавиться от актива, поддерживать который сейчас нецелесообразно, сказал Борисов «Ведомостям».