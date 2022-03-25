«Норникель» продал свою авиакомпанию менеджменту

«Норникель» продал свою авиакомпанию менеджментуЭто обезопасит компанию от возможных санкций за использование самолетов Boeing
«Норильский никель» продал 100% акций авиакомпании «Нордстар» (NordStar) менеджменту перевозчика, сообщил «Ведомостям» представитель металлургической компании. Одним из основных владельцев стал гендиректор авиакомпании Леонид Мохов. Его доля не раскрывается. Сделка закрыта 25 марта 2022 г.
Ее основным условием было обеспечение бесперебойного авиасообщения с Норильском, выполнение летной программы на 100%, а также условий соглашения о базовом перевозчике аэропорта «Норильск», пояснил «Ведомостям» старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.
Мохов добавил, что в планах перевозчика – развитие маршрутной сети. «Самостоятельный статус позволяет это делать более эффективно, без привязки к материнской компании и региону», – пояснил он.
NordStar была образована в 2008 г. на базе авиакомпании «Таймыр», входящей в ГМК. На начальном этапе в основном обеспечивала авиасообщение между крупнейшими российскими городами и Норильским промышленным районом. Сейчас перевозчик базируется в аэропортах Москвы («Домодедово»), Красноярска и Норильска, летает по более чем 15 направлениям внутри страны.
По данным Росавиации, NordStar по итогам 2021 г. заняла 15-е место по объему пассажирских перевозок среди российских авиакомпаний. Всего авиакомпания перевезла 1,163 млн человек (+33% к 2020 г.). Выручка за прошлый год составила 1,5 млрд руб., чистый убыток – 808 млн руб., следует из данных «СПАРК–Интерфакса».
Санкции Евросоюза, Великобритании, США и ряда других стран из–за специальной военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 г., создали серьезные риски для российской авиации. Зарубежным производителям, включая Boeing и Airbus, запретили поставки техники в Россию, продажу запчастей и сервис. Кроме того, лизинговые компании начали требовать возврата самолетов, а власти юрисдикций, где были зарегистрированы российские воздушные суда (ВС), начали отзывать сертификаты их летной годности.
NordStar летает на самолетах Boeing. В парке перевозчика 10 ВС: девять Boeing 737–800 и один 737–300. Большинство из них находится в аренде у зарубежных лизингодателей. Все самолеты перерегистрированы в российском реестре и своевременно проходят техническое обслуживание, пояснил «Ведомостям» источник, близкий к компании. Сама сделка призвана обезопасить материнскую компанию от возможных санкционных рисков из–за использования перевозчиком зарубежных самолетов, добавил он.
Боязнь претензий со стороны лизингодателей и возможность санкционного преследования активов «Норникеля» за отказ возвращать самолеты действительно может быть одной из причин совершения этой сделки, говорит эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов.
Он также отмечает, что риски в сфере авиационного бизнеса в России «сейчас огромные и заработать на нем не получится». Поддерживать флот в условиях проблем с техобслуживанием зарубежных судов для региональной авиакомпании с небольшим парком может быть трудно, рассуждает он. Учитывая, что авиакомпания убыточна, «Норильский никель» мог решить просто избавиться от актива, поддерживать который сейчас нецелесообразно, сказал Борисов «Ведомостям».