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Минтранс на треть снизил прогноз авиаперевозок пассажиров в 2022 году

Цены на билеты могут вырасти
Денис Ильюшенков Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские авиакомпании в 2022 г. перевезут ориентировочно 90–100 млн пассажиров, сообщил 22 марта на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта Виталий Савельев.

«Наша предварительная оценка – миллионов 90 мы перевезем. Потому что 87,5 млн мы перевезли [на внутренних рейсах в прошлом году]. Зарубежные рейсы прекратились, но россияне будут путешествовать. Предполагаем, что внутри России туристический бизнес будет развиваться», – сказал Савельев (цитата по ТАСС). Если Турция и Египет продолжат принимать российских туристов, по словам министра, поток авиапассажиров может достигнуть 100 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных