Минтранс на треть снизил прогноз авиаперевозок пассажиров в 2022 году

«Наша предварительная оценка – миллионов 90 мы перевезем. Потому что 87,5 млн мы перевезли [на внутренних рейсах в прошлом году]. Зарубежные рейсы прекратились, но россияне будут путешествовать. Предполагаем, что внутри России туристический бизнес будет развиваться», – сказал Савельев (цитата по ТАСС). Если Турция и Египет продолжат принимать российских туристов, по словам министра, поток авиапассажиров может достигнуть 100 млн человек.