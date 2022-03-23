Минтранс на треть снизил прогноз авиаперевозок пассажиров в 2022 году

Минтранс на треть снизил прогноз авиаперевозок пассажиров в 2022 годуЦены на билеты могут вырасти
Российские авиакомпании в 2022 г. перевезут ориентировочно 90–100 млн пассажиров, сообщил 22 марта на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта Виталий Савельев.
«Наша предварительная оценка – миллионов 90 мы перевезем. Потому что 87,5 млн мы перевезли [на внутренних рейсах в прошлом году]. Зарубежные рейсы прекратились, но россияне будут путешествовать. Предполагаем, что внутри России туристический бизнес будет развиваться», – сказал Савельев (цитата по ТАСС). Если Турция и Египет продолжат принимать российских туристов, по словам министра, поток авиапассажиров может достигнуть 100 млн человек.
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