Как аэропорты России сокращают расходы на персонал

ГК по ОрВД не первое предприятие в отрасли авиаперевозок, кто вынужден сокращать расходы на персонал. Многие аэропорты также объявили об отправке сотрудников в простой и прочих мерах оптимизации. Но разница в сценариях существенна: одни переводят персонал на неполную занятость, другие отправляют сотрудников в простой.