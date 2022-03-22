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Как аэропорты России сокращают расходы на персонал

И последуют ли за этими мерами массовые увольнения
Юлиана Петрова Ксения Потаева
Варвара Гранкова

Национальный провайдер аэронавигационных услуг – Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) с 23 марта по 30 апреля 2022 г. вводит режим экономии фонда оплаты труда. Об этом говорится в подписанном 21 марта приказе гендиректора ГК по ОрВД Игоря Моисеенко. «Ведомости» ознакомились с документом. Причиной решения стали «существенные изменения условий работы» госкорпорации из-за снижения интенсивности воздушного движения, ставшего следствием санкций ЕС и ответных шагов России.

ГК по ОрВД не первое предприятие в отрасли авиаперевозок, кто вынужден сокращать расходы на персонал. Многие аэропорты также объявили об отправке сотрудников в простой и прочих мерах оптимизации. Но разница в сценариях существенна: одни переводят персонал на неполную занятость, другие отправляют сотрудников в простой.

Неполная занятость

Цель нынешней экономии – не допустить массового увольнения работников, говорится в приказе Моисеенко. В ГК по ОрВД работает 30 000 человек по всей России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных