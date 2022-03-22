Как аэропорты России сокращают расходы на персонал

Как аэропорты России сокращают расходы на персоналИ последуют ли за этими мерами массовые увольнения
Национальный провайдер аэронавигационных услуг – Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) с 23 марта по 30 апреля 2022 г. вводит режим экономии фонда оплаты труда. Об этом говорится в подписанном 21 марта приказе гендиректора ГК по ОрВД Игоря Моисеенко. «Ведомости» ознакомились с документом. Причиной решения стали «существенные изменения условий работы» госкорпорации из-за снижения интенсивности воздушного движения, ставшего следствием санкций ЕС и ответных шагов России.
ГК по ОрВД не первое предприятие в отрасли авиаперевозок, кто вынужден сокращать расходы на персонал. Многие аэропорты также объявили об отправке сотрудников в простой и прочих мерах оптимизации. Но разница в сценариях существенна: одни переводят персонал на неполную занятость, другие отправляют сотрудников в простой.
Неполная занятость
Цель нынешней экономии – не допустить массового увольнения работников, говорится в приказе Моисеенко. В ГК по ОрВД работает 30 000 человек по всей России.