ВР не пришла на собрание «Роснефти»Это решение британской компании противоречит интересам других акционеров, говорят эксперты
Представители британской нефтегазовой компании BP, которой принадлежит 19,75% акций «Роснефти», не принимали участие в общем годовом собрании акционеров российской компании, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с его итогами. Собрание прошло в заочной форме и завершилось в четверг, 30 июня, сообщила вчера «Роснефть». Акционеры утвердили отчетность за 2021 год и выплату рекордных дивидендов – 441,5 млрд руб. (с учетом промежуточных выплат).
Как именно проголосовали акционеры, пока не ясно: официальные итоги собрания пока не опубликованы («Роснефть» раскрывает их ежегодно на официальном сайте), а представители компаний не ответили на запрос «Ведомостей». Акции «Роснефти» на торгах Московской биржи по состоянию на 1 июля на 10.00 мск росли на 8,17% до 391,85 руб. за бумагу на решении акционеров утвердить выплату дивидендов за 2021 г., следует из данных торгов.
Британская компания является крупнейшим частным акционером «Роснефти», следует из базы данных СПАРК. Хотя 27 февраля совет директоров ВР принял решение о продаже своего пакета акций «Роснефти». «Несмотря на публичные заявления о разрыве партнерства с «Роснефтью», ВР до сих пор не инициировала никаких процедур по выходу ни из капитала самой «Роснефти», ни из состава акционеров совместных предприятий. ВР остается акционером «Роснефти» и продолжает взаимодействовать со своим российским партнером в рамках действующего акционерного соглашения», – говорит источник, близкий к российской компании.
Подобная тактика – игра в одни ворота, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Формально BP не выходила из [состава] акционеров "Роснефти" и, получается, использует право акционера, когда ей это выгодно, и не использует тогда, когда желает саботировать работу компании. Это противоречит принципам деловой этики и интересам других акционеров "Роснефти"», – говорит он.
По словам партнера юридической компании «Сотби» Антона Красникова, на решения собрания неучастие BP повлиять не могло. «Согласно пункту 9.8.1. устава «Роснефти» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества», – поясняет юрист. По его мнению, игнорирование голосования BP было сознательным решением и не могло быть связано с чисто техническими причинами. «Необходимо учесть, что собрание проводится заочно, что значительно упрощает изъявление воли акционерами», – отмечает Красников.
BP и «Роснефть» сотрудничали с 1998 г., а в 2006 г. британская компания стала акционером «Роснефти», купив в ходе IPO российской компании 1,25% ее акций. По итогам покупки «Роснефтью» ТНК-ВР в 2012-2013 гг. BP увеличила свой пакет до 19,75%.
Какие проекты есть у BP в России
ВР принадлежат доли в трех СП в России. Первое – OOO «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», в котором у ВР 20% участия, разрабатывает Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири (текущая добыча – свыше 70 000 барр. нефти в день). В «Ермак Нефтегазе», созданном в 2016 г., ВР принадлежит 49%. Компания ведет геологоразведку в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга на общей площади порядка 260 000 кв. км. Третье СП – «Харампурнефтегаз» (доля BP 49%) ведет добычу нефти на зрелых месторождениях и реализует крупный перспективный проект добычи газа. Разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд. куб. м газа в год, а за счет освоения торонской залежи объем добычи планируется увеличить вдвое.
Общая прибыль BP в 2021 г. составила $8,487 млрд, из них от участия в капитале «Роснефти» получено $2,688 млрд. Таким образом, участие BP в капитале российской компании позволило ей обеспечить 31,7% собственной прибыли. С 2013 г. российская компания сгенерировала 65% чистой прибыли британского мейджора. Дивиденды, полученные BP от «Роснефти» за весь период владения долей в российской компании, составили $4,6 млрд, что покрывает выплаты BP в пользу своих акционеров (дивиденды и выкуп акций) на 6,9%. В 2021 г. BP получила от «Роснефти» $640 млн дивидендов: это составляет 15% дивидендов британской компании в пользу собственных акционеров, или более 40% инвестиций в низкоуглеродный сегмент бизнеса.
Статус акционера «Роснефти» дает ВР право на долю и в нынешних рекордных выплатах. Правда, дивиденды не будут попадать, как раньше, на счета британского нефтяного гиганта, пояснял в ходе своего выступления на ПМЭФ-2022 глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Единственное ограничение, сделанное Россией для иностранных партнеров в условиях беспрецедентного санкционного давления, – зачисление средств на специальные счета (счета типа "С". – "Ведомости"). Что и будет сделано в отношении BP после собрания акционеров, и сумма составит цифру с девятью нулями в валюте», – подчеркивал топ-менеджер. Сечин также обращал внимание, что российский бизнес принес BP $36 млрд доходов с 2003 г. при $10 млрд суммарных инвестиций.
Исходя из объявленного вчера размера выплат, дивиденды ВР от участия в капитале «Роснефти» по итогам 2021 г. составляют 87,2 млрд руб., из которых британский холдинг успел получить 37,7 млрд руб.