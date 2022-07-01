ВР не пришла на собрание «Роснефти»

Статус акционера «Роснефти» дает ВР право на долю и в нынешних рекордных выплатах. Правда, дивиденды не будут попадать, как раньше, на счета британского нефтяного гиганта, пояснял в ходе своего выступления на ПМЭФ-2022 глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Единственное ограничение, сделанное Россией для иностранных партнеров в условиях беспрецедентного санкционного давления, – зачисление средств на специальные счета (счета типа "С". – "Ведомости"). Что и будет сделано в отношении BP после собрания акционеров, и сумма составит цифру с девятью нулями в валюте», – подчеркивал топ-менеджер. Сечин также обращал внимание, что российский бизнес принес BP $36 млрд доходов с 2003 г. при $10 млрд суммарных инвестиций.