Акционеры «Роснефти» одобрили выплату рекордных дивидендов за 2021 год
Акционеры «Роснефти» по итогам общего годового собрания утвердили рекомендацию совета директоров о выплате рекордных дивидендов за 2021 г. Сумма выплат составит 441,5 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.
«Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 г. суммарный дивиденд на акцию за 2021 г. составит 41 руб. 66 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», — указано в сообщении.
В ходе собрания акционеры также избрали новый состав совета директоров нефтяной компании, председателем совета стал Тайеб Бельмахди. Как уточнили в пресс-службе, Бельмахди имеет 45-летний стаж работы на ключевых производственных предприятиях энергетической промышленности Ближнего Востока, он занимал руководящие должности в компании Qatar Energy.
В совет также вошли главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, помощник президента России Максим Орешкин, губернатор Красноярского края Александр Усс, вице-премьер Александр Новак, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и др.
Среди представителей иностранных государств в совет директоров компании вошли президент – главный исполнительный директор Oil & Petroleum International Resources (Филиппины) Педро Акино-мл. в качестве независимого директора, а также представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Рашид аль-Моханнади. Последние, а также Бельмахди являются выходцами из Катара.