Газета
Бизнес

Акционеры «Роснефти» одобрили выплату рекордных дивидендов за 2021 год

Ведомости

Акционеры «Роснефти» по итогам общего годового собрания утвердили рекомендацию совета директоров о выплате рекордных дивидендов за 2021 г. Сумма выплат составит 441,5 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.

«Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 г. суммарный дивиденд на акцию за 2021 г. составит 41 руб. 66 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», — указано в сообщении.

В ходе собрания акционеры также избрали новый состав совета директоров нефтяной компании, председателем совета стал Тайеб Бельмахди. Как уточнили в пресс-службе, Бельмахди имеет 45-летний стаж работы на ключевых производственных предприятиях энергетической промышленности Ближнего Востока, он занимал руководящие должности в компании Qatar Energy.

В совет также вошли главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, помощник президента России Максим Орешкин, губернатор Красноярского края Александр Усс, вице-премьер Александр Новак, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и др.

Среди представителей иностранных государств в совет директоров компании вошли президент – главный исполнительный директор Oil & Petroleum International Resources (Филиппины) Педро Акино-мл. в качестве независимого директора, а также представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Рашид аль-Моханнади. Последние, а также Бельмахди являются выходцами из Катара.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных