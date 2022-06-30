Акционеры «Роснефти» одобрили выплату рекордных дивидендов за 2021 год

«Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 г. суммарный дивиденд на акцию за 2021 г. составит 41 руб. 66 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», — указано в сообщении.