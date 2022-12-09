Сеть «Верный» откажется от продажи продукции американской компании Mars

Сеть «Верный» откажется от продажи продукции американской компании MarsСтороны не договорились об условиях поставок
Торговая сеть «Верный» в течение нескольких недель выведет из ассортимента продукцию компании Mars. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самого ритейлера. По его словам, речь идет о шоколадных батончиках, драже, жевательной резинке. Причина в поставках продукции Mars в сеть «Верный» «на дискриминационных условиях»: на 11% дороже, чем другим ритейлерам, говорит представитель ритейлера. О каких конкретных торговых сетях идет речь, он не сказал.
Сеть «Верный», по собственным данным, объединяет 1100 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и в других городах и регионах. По информации «Контур. Фокус», по итогам 2021 г. выручка юридического лица сети — «Союз Святого Иоанна Воина» — выросла на 18% до 92,9 млрд руб., чистая прибыль составила 9,8 млн руб.
Американская компания Mars выпускает продукты питания под брендами Mars, Twix, Snickers, Orbit и другие. В России компания управляет 11 фабриками. После начала специальной военной операции Mars объявил, что прекращает инвестиции в России, а также импортировать и экспортировать продукцию, при этом работа локализованных производств продолжается. Выручка российской структуры в 2021 г. выросла на 11,43% до 155,48 млрд руб.
Представитель «Верного» рассказал, что с Mars велись переговоры, но компания не пошла на снижение цен. Как пояснил коммерческий директор ритейлера Антон Бахарев, без этого в магазинах невозможно держать низкий уровень стоимости для покупателя. Продукцию Mars планируют заменить на товары иных поставщиков, конкретные бренды представитель «Верного» не назвал.
Представитель Mars заявил, что не комментирует отношения с торговыми партнерами из-за требований конфиденциальности, включенных в договора. Но он уверяет, что компания не предоставляет каких-либо необоснованных преимуществ своим контрагентам. В Mars рассчитывают на продолжение сотрудничества с сетью «Верный».
Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев говорит, что стоимость продукции определяется, в том числе, объемом и географией поставок и не может быть идентичной для всех сетей и всех точек продаж. Некорректно сравнивать входные цены «Верного» с другими сетями, потому что бизнес-модель ритейлера построена на части заработка при помощи штрафов, утверждает зампред «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Плата за вход в сеть и попадание на полку только при условии оплаты довольно значительного штрафа, который будет удержан с поставщика якобы за недопоставки или другие нарушения договорных отношений. Это сказывается на входных ценах на поставляемую продукцию, так как поставщики сети должны заложить «договорной штраф» в стоимость поставляемого продукта, говорит Леонов.
«Верный» не первый раз публично заявлял о том, что выводит продукцию крупных производителей из ассортимента, не соглашаясь с ценовой политикой. Ранее сеть отказывалась от круп, хлопьев, сахара и хлебцев «Мистраль», чая производителя «Май-Foods» («Майский», «Лисман» и др.), продукции компании Storck (Merci, Toffifee, Mamba), ГК «Эфко» («Слобода»).
Таким образом, считает Поповичев, сеть может пытаться добиться как заключения контракта на своих условиях, так и послать сигнал иным поставщикам. «Верный» готов отказаться от крупных брендов, так что небольшим и локальным торговым маркам лучше соглашаться на условиях сети, говорит эксперт. Но отказ от известных торговых марок может привести и к негативным последствиям — снижениям продаж в их категории, когда покупатель не согласится на альтернативу, представленную на полке.