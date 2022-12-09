Сеть «Верный» откажется от продажи продукции американской компании Mars

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев говорит, что стоимость продукции определяется, в том числе, объемом и географией поставок и не может быть идентичной для всех сетей и всех точек продаж. Некорректно сравнивать входные цены «Верного» с другими сетями, потому что бизнес-модель ритейлера построена на части заработка при помощи штрафов, утверждает зампред «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Плата за вход в сеть и попадание на полку только при условии оплаты довольно значительного штрафа, который будет удержан с поставщика якобы за недопоставки или другие нарушения договорных отношений. Это сказывается на входных ценах на поставляемую продукцию, так как поставщики сети должны заложить «договорной штраф» в стоимость поставляемого продукта, говорит Леонов.