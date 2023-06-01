Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Совладелицу и гендиректора обувного ритейлера Paolo Conte могут привлечь к субсидиарной ответственности

Сейчас сеть проходит процедуру банкротства
Маргарита Соболь
Paolo Conte входил в топ-10 крупнейших обувных ритейлеров России в среднеценовом сегменте / Paolo Conte

Конкурсный управляющий ООО «Паоло Конте ритейл» (структура обувного ритейлера Paolo Conte) Татьяна Докукина подала в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании убытков в размере 331 млн руб. с Оксаны Ротарь и Анатолия Логинова. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Ротарь – супруга основателя Paolo Conte Андрея Ротаря, он скончался в октябре 2021 г. Ей также принадлежит 50% долей в структурах компании. Логинов – гендиректор ритейлера. Связаться с ними не удалось. Докукина оперативный комментарий не предоставила.

Paolo Conte входил в топ-10 крупнейших обувных ритейлеров России в среднеценовом сегменте, по данным OR Group. К 2019 г. в сеть входил 81 магазин. На тот момент выручка одной из основных структур группы – ООО «Паоло Конте» – составляла 1,8 млрд руб., а чистая прибыль – 27,5 млн руб. После смерти Андрея Ротаря кредиторы стали массово подавать иски к структурам компании. Крупнейший из них – на 1 млрд руб. – подал Сбербанк, который кредитовал сеть в 2019–2020 гг. В прошлом году входящие в Paolo Conte фирмы были признаны несостоятельными.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных