Совладелицу и гендиректора обувного ритейлера Paolo Conte могут привлечь к субсидиарной ответственности

Paolo Conte входил в топ-10 крупнейших обувных ритейлеров России в среднеценовом сегменте, по данным OR Group. К 2019 г. в сеть входил 81 магазин. На тот момент выручка одной из основных структур группы – ООО «Паоло Конте» – составляла 1,8 млрд руб., а чистая прибыль – 27,5 млн руб. После смерти Андрея Ротаря кредиторы стали массово подавать иски к структурам компании. Крупнейший из них – на 1 млрд руб. – подал Сбербанк, который кредитовал сеть в 2019–2020 гг. В прошлом году входящие в Paolo Conte фирмы были признаны несостоятельными.