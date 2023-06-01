Совладелицу и гендиректора обувного ритейлера Paolo Conte могут привлечь к субсидиарной ответственности

Совладелицу и гендиректора обувного ритейлера Paolo Conte могут привлечь к субсидиарной ответственностиСейчас сеть проходит процедуру банкротства
Конкурсный управляющий ООО «Паоло Конте ритейл» (структура обувного ритейлера Paolo Conte) Татьяна Докукина подала в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании убытков в размере 331 млн руб. с Оксаны Ротарь и Анатолия Логинова. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Ротарь – супруга основателя Paolo Conte Андрея Ротаря, он скончался в октябре 2021 г. Ей также принадлежит 50% долей в структурах компании. Логинов – гендиректор ритейлера. Связаться с ними не удалось. Докукина оперативный комментарий не предоставила.
Paolo Conte входил в топ-10 крупнейших обувных ритейлеров России в среднеценовом сегменте, по данным OR Group. К 2019 г. в сеть входил 81 магазин. На тот момент выручка одной из основных структур группы – ООО «Паоло Конте» – составляла 1,8 млрд руб., а чистая прибыль – 27,5 млн руб. После смерти Андрея Ротаря кредиторы стали массово подавать иски к структурам компании. Крупнейший из них – на 1 млрд руб. – подал Сбербанк, который кредитовал сеть в 2019–2020 гг. В прошлом году входящие в Paolo Conte фирмы были признаны несостоятельными.