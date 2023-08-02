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Правительство расширило субсидирование перевозки леса на экспорт

Это должно стимулировать разворот грузопотока с востока на северо-запад
Дарья Савенкова
Segezha Group

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства № 1215 о субсидировании перевозок продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) на экспорт. Документ опубликован 27 июля на официальном портале правовой информации.

В постановлении речь идет о субсидировании перевозок через порты Северо-Запада России. Постановление уже вступило в силу, компенсации грузоотправителям будут предоставляться за перевозки в период с 1 июля текущего года до 30 сентября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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