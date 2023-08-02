Правительство расширило субсидирование перевозки леса на экспорт

Правительство расширило субсидирование перевозки леса на экспортЭто должно стимулировать разворот грузопотока с востока на северо-запад
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства № 1215 о субсидировании перевозок продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) на экспорт. Документ опубликован 27 июля на официальном портале правовой информации.
В постановлении речь идет о субсидировании перевозок через порты Северо-Запада России. Постановление уже вступило в силу, компенсации грузоотправителям будут предоставляться за перевозки в период с 1 июля текущего года до 30 сентября 2024 г.
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