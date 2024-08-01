«Л’Этуаль» наращивает экспансию на Ближнем Востоке

Магазин расположен в торговом центре City Centre Al Zahia, его можно найти на сайте молла среди магазинов «красоты и здоровья». Он открылся 23 июля, уточнил представитель «Л’Этуаль». Выход на рынок Эмиратов, по его словам, обошелся компании в 18 млн дирхамов ($5 млн, или 431 млн руб. по текущему курсу). В ассортимент магазина «Л’Этуаль» в Шардже вошло более 500 брендов, преимущественно премиальных (Chanel, Yves Saint Laurent, Versace и др.), уточнил собеседник.