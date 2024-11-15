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ГАП «Ресурс» купила крупного московского производителя колбас

Активы «Царицыно» могли обойтись в 2,5–3 млрд рублей
Анастасия Ковалева
Мария Девахина / РИА Новости

Крупнейший в России производитель мяса птицы – группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» – завершил приобретение 100% группы «Царицыно», сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом сделки. В ее периметр вошли все активы «Царицыно», включая принадлежащие ей бренды («Царицыно», «Деревенский завтрак» и проч.) и производственные мощности, уточняет один из собеседников. Другой говорит, что сделку закрыли на прошлой неделе.

Изменения в ЕГРЮЛе еще не отражены, следует из данных госреестра. Сумму сделки собеседники не уточнили. В пресс-службе ГАП «Ресурс» от комментариев отказались. «Ведомости» также направили запрос в ГК «Царицыно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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