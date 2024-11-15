ГАП «Ресурс» купила крупного московского производителя колбас

Крупнейший в России производитель мяса птицы – группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» – завершил приобретение 100% группы «Царицыно», сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом сделки. В ее периметр вошли все активы «Царицыно», включая принадлежащие ей бренды («Царицыно», «Деревенский завтрак» и проч.) и производственные мощности, уточняет один из собеседников. Другой говорит, что сделку закрыли на прошлой неделе.